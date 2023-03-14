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Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком

2:29
Экономика

Попытки ограничения предельных цен на экспортируемые Россией нефть и нефтепродукты могут выйти коллективному Западу боком. Об этом заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.

Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком

"Сейчас середина марта, мы оглядываемся назад, и вы спрашиваете, добились ли мы успеха. И я прежде всего хочу сказать с большим смирением, что это (механизм потолка цен) действует лишь несколько недель <…>. Мы не ждём, что в нашу честь организуют парад. Ситуация с течением времени может измениться. Энергетические рынки являются непостоянными", — цитирует Харриса ТАСС.

Чиновник сделал такое заявление, комментируя на семинаре в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне ограничение Западом цен на российские нефтепродукты.

"Так что, когда я пришел сюда со смирением и говорю: "Послушайте, это может выйти боком в будущем, это может не сработать так, как мы планировали, мы используем множество оговорок, выступаем с заявлениями…" — добавил Бен Харрис.

Напомним, ограничение цен на российскую нефть вступило в силу в начале декабря прошлого года, одновременно с эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём. Потолок цен подразумевает, что российская нефть не должна продаваться дороже 60 долларов за баррель (опять же, речь о поставках морским путём).

Ограничение цены поддерживают Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 февраля этого года запрещена поставка нефти юридическим и частным лицам, которые поддерживают потолок цен.

В феврале вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов. В отношении них также введён потолок цен — бензин и дизель не могут продаваться дороже ста долларов за баррель, мазут — дороже 45 долларов.

Стоит отметить, сегодня в США сообщили, что в Евросоюзе хотели бы понизить потолок цен на российскую нефть до 55 долларов за баррель. В ЕС есть группа стран, которая настаивает на том, чтобы ограничение было ещё больше. Это, как нетрудно догадаться, Польша и страны Прибалтики.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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