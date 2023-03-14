Hindustan Times: США предают страны G7 в вопросе потолка цен на российскую нефть

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Америка цинично нарушает ею же самой предложенный потолок цен на российскую нефть. Она подталкивает трейдеров к отгрузке российского "чёрного золота".

Статья в авторитетной газете Financial Times разоблачила лицемерие США по поводу вопроса установлении так называемого потолка цен на российскую нефть. Согласно статье, американское правительство тайно попросило крупнейших мировых трейдеров сырьевыми товарами не волноваться по поводу сделок с "чёрным золотом" из России по ограниченным ценам, которые могли бы повлиять на глобальные поставки. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Также сообщается, что представители министерства финансов США провели частные тайные встречи с руководителями некоторых крупнейших мировых торговых компаний, включая Trafigura и Gunvor. Американская газета пишет, что администрация Джо Байдена заверила эти компании в том, что они спокойно могут торговать с Россией, не нарушая установленные санкции.

Потолок цен на российскую нефть начал действовать 5 февраля 2023. А со 2 сентября 2022 он обсуждался странами G7 и Евросоюзом. Российское руководство неоднократно говорило о том, что просто не будет продавать нефть в страны, которые присоединятся к этому ограничению, так как не считает его рыночным. И подобный "потолок" спровоцирует рост цен на нефть в мировом масштабе.