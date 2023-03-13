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Антон Куликов

Варианты есть? Как будет реагировать России на поддержку Индией потолка цен на нефть

2:40
Экономика

В Кремле в понедельник прокомментировали сообщения о том, что Индия якобы поддержала потолок цен на российскую нефть. У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поинтересовались, может ли Россия пересмотреть формат своего торгового сотрудничества с Индией.

Варианты есть? Как будет реагировать России на поддержку Индией потолка цен на нефть

"У нас есть определённые принятые решения на этот счёт. Решения, принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, ориентируемся мы в данном случае не на сообщения информагентств, а, прежде всего, на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", — сказал Песков.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение не нарушать санкции Запада, поэтому будет придерживаться потолка цен в 60 долларов на российскую нефть.

Ограничение цены на российскую нефть поддерживают страны Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Австралия, Япония. Потолок цен был введён в начале декабря прошлого года.

А в конце того же месяца президент России подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещены поставки российской нефти частным и юридическим лицам, поддержавшим потолок цен.

Стоит отметить, что в настоящее время Индия и Китай являются одними из основных покупателей российской нефти. Соответственно, для Запада очень важно, чтобы и они поддержали потолок цен. Это следует учитывать, когда речь идёт о сообщении американского агентства Bloomberg.

Каких-либо официальных комментариев со стороны индийских официальных лиц на сей счёт пока не было.

Известный факт, что нефть российские компании продают индийским контрагентам со значительными скидками. И цена эта сейчас для индийских покупателей заметно ниже установленного потолка в 60 долларов. То есть формальных оснований для прекращения поставок в Индию нет.

С другой стороны, для Запада крайне важно продемонстрировать, что ограничительные меры против России поддерживают и другие государства. В том числе такие влиятельные, как Индия. В том числе и в том, что касается поставок энергоресурсов.

Так что не исключено, что подобные сообщения будут появляться и в дальнейшем. И они будут иметь под собой основания, если официальные лица в Индии — или же представители компаний, покупающих российскую нефть — будут хранить молчание по этому поводу.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы индия
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