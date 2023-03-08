В ОПЕК спрогнозировали рост спроса на нефть в 2023 году

Спрос на нефть в текущем 2023 году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис.

Как подчеркнул генсек картеля, большая часть из заявленного количества чёрного золота придётся на Индию и Китай.

"Мы наблюдаем, что рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году. Наши последние прогнозы свидетельствуют, что спрос на нефть увеличится на 2,3 миллиона баррелей в день", — заявил Хайтам аль-Гаис на конференции CERAWeek.

По прогнозам генсека ОПЕК, на Китай придётся примерно 600 баррелей в сутки.

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