Катастрофа для США: Иран и Саудовская Аравия налаживают отношения

Нормализация отношений между Ираном и Саудовской Аравией знаменует полный провал политики США на Ближнем Востоке, в исламском мире. Это укрепит суверенитет всех стран региона, а РФ даст возможность завершить СВО на Украине в свою пользу.

Секрет Китая прост — у него есть деньги и нет высокомерия

Ключевую роль посредника в нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравии сыграло руководство Китая. Об этом сообщают саудовские и иранские СМИ.

Эр-Рияд и Тегеран планируют открыть свои посольства в течение двух месяцев, говорится в совместном заявлении после переговоров в Пекине в пятницу. Также стороны будут работать над восстановлением соглашения от 1998 года о сотрудничестве в области технологий и торговли, борьбе с терроризмом, контрабандой наркотиков и отмыванием денег.

Секрет роста влияния Китая прост — он имеет деньги, много покупает инвестирует, не нарушая границ дозволенного в нравственном аспекте, то есть не навязывает своих ценностей.

Победа мусульман над политикой "разделяй и властвуй"

В Вашингтоне это соглашение называют "пощёчиной” администрации Джо Байдена. Президент США вчера проигнорировал конкретный вопрос журналиста на эту тему, а отметил важность "нормализации, укрепления и расширения" отношений между Израилем и арабскими странами.

Отвечать ему нечего, так как именно США на протяжении многих лет создавали почву для конфликтов и напряженности в регионе, теоретизируя разделение мусульман на шиитов и суннитов — подавляли "шиитский полумесяц" и поддерживали "суннитскую ось". Говорили даже о создании "арабского НАТО", гарантирующего полное господство США над ресурсами региона.

В последнее время Тель-Авив с подачи Вашингтона работал над установлением дипотношений с Саудовской Аравией, что вывело бы регион на военную тропу, учитывая ненависть Израиля к Ирану.

Теперь война против Ирана — сомнительный вариант. Решение Саудовской Аравии поддержано всеми мусульманскими странами региона, Палестиной, Турцией, Пакистаном и так далее.

Оно выводит Иран из числа стран "оси зла", "изгоев", и так далее, снимает с него формально (а потом и на деле) односторонние санкции США. Для Израиля нарисовался глобальный мусульманский союз, который грозит огромными проблемами, вплоть до экзистенциальных.

"Тектонический сдвиг" на Ближнем Востоке

История острого конфликта между Ираном и Саудовской Аравией тянется с вторжения США в Ирак в 2003 году. Вашингтон умело спекулировал на желании Ирана и Саудовской Аравии сохранить влияние в этой стране, где сунниты мирно жили с шиитами при Саддаме Хуссейне. Но США разрушили гармонию этого государства. По этой же схеме Тегеран и Эр-Рияд поддерживали различные силы в Бахрейне, Омане, Йемене, Сирии, Ливии. Дипломатические отношения были официально разорваны в 2016 году, когда Саудовская Аравия казнила известного саудовского шиитского священнослужителя, а в Тегеране подожгли посольство Саудовской Аравии.

Новая реальность на Ближнем Востоке может стать краеугольным камнем для создания нефтеюаня, то есть продажи нефти за китайские юани. Очевидно, что эта разрядка также открывает путь для присоединения Саудовской Аравии и Ирана к БРИКС, куда они стремятся. В БРИКС РФ и два нефтяных гиганта плюс Китай вполне могут создать новую нефтяную валюту. Нас ждут большие изменения уже очень скоро, и это большой "плюс в карму" Китаю.

Были времена, когда Соединенные Штаты нельзя было игнорировать на Ближнем Востоке, эта эра закончилась, далее мы увидим вывод военных баз США из стран Персидского залива, что будет означать конец политики "навязывания позиций".

Москве надо не проглядеть усиление Китая

Россия вернулась в регион в 2015 году, когда направила воинский контингент в Сирию. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил в интервью RT, что Москва внесла свой вклад в политический процесс урегулирования между Ираном и Саудовской Аравии наравне с другими странами, такими как Оман, Ирак и другие.

Богданов добавил, что этот процесс соответствует российским инициативам, направленным на создание системы безопасности в регионе Персидского залива. По его словам, это имеет исключительное значение на глобальном экономическом уровне.

Представляется, что процесс исключает изоляцию РФ, очень скоро мы станем свидетелями того, как Запад свернёт операцию на Украине, Россия туда зайдёт далее мирно и сформирует страну, которая навсегда лишится возможности угрожать русскому миру.

Тем не менее, китаевед Николай Вавилов сигнализирует в Telegram, что "Россия прочно стоит на иранском треке, прочно стоит на саудовском, но не имеет и не создает предпосылок для влияния на глобальные инициативы Пекина в мире".

"Реальная китайская угроза — не на Дальнем Востоке, а остаться не у дел или на третьих ролях в китайском глобальном лидерстве. Москве необходимо поставить цель усиливать свое влияние на китайскую концепцию глобального управления — увеличивать свою долю акций в китайском глобальном проекте, это прямой путь к глобальному доминированию во второй половине XXI века", — указывает эксперт.

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