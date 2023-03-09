Профессор Юичи Хосоя: Китай — главный победитель в конфликте на Украине

1:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Профессор Университета Кэйо Юичи Хосоя полагает, что Китай ведёт войну за общественное мнение благодаря конфликту на Украине. Он хочет распространить поддержку своего режима на глобальном Юге.

По мнению японского профессора Юичи Хосоя, цель Пекина во время российско-украинского конфликта — изобразить Соединённые Штаты главным зачинщиком, что лишит их права именоваться лидером среди демократических стран. Китай использует ловкую дипломатию для того чтобы остаться невредимым и выйти главным выгодоприобретателем вне зависимости от того, кто окажется в итоге победителем в этом конфликте.

"Стратегической целью Китая в отношении конфликта на Украине является подрыв международного положения США и изоляция этой страны, чтобы положить конец американской гегемонии, — цитирует профессора издание JAPAN Forward. — Если президент Байден характеризует конфликт, как "противостояние между демократией и автократией", то для Китая это межгосударственное противостояние между Россией и Украиной. И самому Китаю ничего не будет угрожать, какая бы сторона не взяла верх".

Конфронтация США и Китая определяет базовую структуру мировых отношений. Китай считает, что сотрудничать с США в краткосрочной перспективе будет сложно. Поэтому он и пришёл к выводу, что в центре противостояния должна находиться невоенная сфера. Китай хочет обеспечить условия, выгодные с точки зрения экономической безопасности. Вот почему он ведёт борьбу за общественное мнение внутри международного сообщества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.