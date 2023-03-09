Nikkei Asia: Китай спрогнозировал завершение конфликта России и Украины летом 2023 года

Мирное предложение Китая по урегулированию конфликта России и Украины связано с результатами аналитического центра. Об этом заявили журналисты японского издания Nikkei Asia. По их данным, Пекин понял, что Москва одержит победу уже через несколько месяцев.

"Сам по себе мирный план прозаичен, но он создаёт впечатление, что Китай внезапно начал играть активную роль", — отметили японские обозреватели.

Ранее аналитики китайской академии AMS подготовили отчёт, согласно которому боевые действия завершатся летом 2023 года победой России. Эксперты полагают, что российская и украинская экономики будут истощены продолжительным конфликтом и не смогут продолжать сражение дольше.

"Так совпало, что и пакет помощи в размере 45 млрд долларов, принятый в декабре прошлого года в США, истекает этим летом. Изучив прогноз, Пекин подготовил мирное предложение", — сделали вывод японские журналисты.