Китай обнародовал мирный план по Украине: 12 пунктов

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Китай представил мировому сообществу план мирного урегулирования украинского конфликта. По мнению Пекина, для этого достаточно выполнить 12 пунктов.

Информация опубликована на официальном сайте китайского МИД.

Если кратко, то, по мнению КНР, необходимо:

уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Одинаково и единообразно применять международное право и отказаться от применения двойных стандартов,

отказаться от менталитета холодной войны,

стороны должны сохранять сдержанность, не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода украинского кризиса из-под контроля,

диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса,

недопустимость политизации гуманитарных вопросов,

создать благоприятные условия для обменов военнопленными между Москвой и Киевом,

противостоять вооружённым нападениям на мирные ядерные объекты, такие как АЭС,

не допустить применения ядерного оружия какой-либо страной,

соблюдать условия "зерновой сделки",

не злоупотреблять односторонними санкциями в контексте украинского конфликта,

противостоять политизации мировой экономической системы,

конструктивно подойти к "послевоенному" восстановлению инфраструктуры в зоне конфликта.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление администрации США о том, что якобы КНР своим мирным планом намереваются "получить что-то ещё" и неспособны мыслить нейтрально из-за поддержки России. Как подчеркнули в Вашингтоне, американские власти отнеслись к документу "скептически".