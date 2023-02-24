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Китай обнародовал мирный план по Украине: 12 пунктов

1:38
Мир

Китай представил мировому сообществу план мирного урегулирования украинского конфликта. По мнению Пекина, для этого достаточно выполнить 12 пунктов.

Китай обнародовал мирный план по Украине: 12 пунктов

Информация опубликована на официальном сайте китайского МИД.

Если кратко, то, по мнению КНР, необходимо:

  • уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Одинаково и единообразно применять международное право и отказаться от применения двойных стандартов,
  • отказаться от менталитета холодной войны,
  • стороны должны сохранять сдержанность, не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода украинского кризиса из-под контроля,
  • диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса,
  • недопустимость политизации гуманитарных вопросов,
  • создать благоприятные условия для обменов военнопленными между Москвой и Киевом,
  • противостоять вооружённым нападениям на мирные ядерные объекты, такие как АЭС,
  • не допустить применения ядерного оружия какой-либо страной,
  • соблюдать условия "зерновой сделки",
  • не злоупотреблять односторонними санкциями в контексте украинского конфликта,
  • противостоять политизации мировой экономической системы,
  • конструктивно подойти к "послевоенному" восстановлению инфраструктуры в зоне конфликта.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление администрации США о том, что якобы КНР своим мирным планом намереваются "получить что-то ещё" и неспособны мыслить нейтрально из-за поддержки России. Как подчеркнули в Вашингтоне, американские власти отнеслись к документу "скептически".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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