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Си Цзиньпин готовит удар по США: петроюань на пороге создания

Экономика » Сырье

Встреча Си Цзиньпина с лидерами шести монархий Персидского залива призвана начать переход торговли нефтью на юань. Россия получит возможность создать газовый картель.

Си Цзиньпин готовит удар по США: петроюань на пороге создания

Си Цзиньпин готов к созданию петроюаня

Лидер КНР Си Цзиньпин 7-9 декабря прибывает в Саудовскую Аравию, где запланирована его встреча с шестью нефтяными и газовыми монархиями Персидского залива: Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Кувейтом, Оманом и Катаром.

Британский аналитик, директор базирующегося в Бейруте Conflict Forum Аластер Крук указывает, что в Эр-Рияде Си Цзиньпин:

  • уточнит детали присоединения Саудовской Аравии к БРИКС;
  • будут согласованы условия нефтяной сделки с саудовским королевством.

По его мнению, встреча китайского президента и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана станет "концом нефтедолларовой системы". Причём, договор будет основываться "на российско-китайских планах по перемещению Евразии в новую отличную от доллара торговую валюту".

Эксперт объясняет, что "союзники США, такие как Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Индия, Южная Африка, Египет и такие группы, как ОПЕК+, делают большой шаг к автономии и слиянию незападных стран в согласованный блок, который действует в своих интересах".

Удар по США Китай подготовил

Китаевед Николай Вавилов в посте для ТГ-канала "Специально для RT" согласен, что Китай и страны Персидского залива готовы перейти в торговле нефтью на юань, так как "Китай является доминирующим в импорте и экспорте арабских стран", и от перехода на юань арабские страны "отделяет только политика".

По его словам, Пекин и его партнёры готовились к этому долго, так как это удар по США "посерьёзней потопления всего Пятого флота ВМС США".

Эксперт отмечает, что Китаем подготовлена следующая база:

  • запущена торговля нефтяными фьючерсами за юани на Шанхайской бирже;
  • переведена часть торговли с Россией и Индонезией на национальные валюты;
  • подготовлена сеть портов двойного назначения в Индийском океане по ходу следования заливной нефти в Китай;
  • увеличены объёмы запаса нефти в государственных хранилищах с 90 дней до года;
  • получены гарантии от РФ по бесперебойной поставке нефти по безопасному маршруту Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

Николай Вавилов считает, что Китай готов к противостоянию с США. Собственно, деваться ему некуда в связи с обозначением как главного стратегического противника США.

Арабским странам нужны были гарантии, добавляет Вавилов. Рискнём предположить, что это будут долгосрочные соглашения — в этом гарантия.

Россия может создать газовый картель

Известно, что только что было подписано газовое соглашение, между Qatar Energy и китайской Sinopec на поставку 108 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в течение 27 лет.

По словам Аластера Крука, Китай учитывает тот факт, что "Турция решила присоединиться к России в развитии крупного газораспределительного центра на своей территории и участвовать в нефтегазовых инвестициях и соглашениях о сотрудничестве с Россией и Ираном".

Предположим, что другим ударом по США будет создание газового картеля. Для этого тоже готова база:

  • "Газпром" подписал с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) соглашение по поставкам газа на сумму 40 миллиардов долларов;
  • Катар и Иран с 2017 года подписали несколько соглашений об ассоциации для разработки общих запасов газа Северного месторождения — находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс).

Кроме того, Россия, Иран и Катар являются учредителями Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в который входят: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго,  Венесуэла и другие. Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Азербайджан, Норвегия,  Туркменистан, Мозамбик, Сенегал и Танзания являются наблюдателями. Участники этого форума, владеющие 71% мировых запасов газа, встретились в Катаре за несколько дней до начала СВО.

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Китай кинул Россию? — Политолог выдал пугающую правду
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нефть брикс китай си цзиньпин
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