"Долой Си Цзиньпина!": В Китае назревает "цветная революция"

В Китае вспыхнули протесты против политики властей — "нулевой терпимости" к Covid. Протесты имеют все признаки "цветной революции".

Запад в Китае инициирует протесты

Протесты начались 23 ноября в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, на заводе, производящем iPhone для Apple под эгидой Hon Hai Precision Industry — крупной тайваньской компании по производству электронного оборудования. Предприятие, на котором работают 600 тысяч человек, было спровоцировано на бунт плохими условиями труда и низкими зарплатами, считает китаевед Николай Вавилов.

"Не трудно догадаться, что сборка Apple в двух тысячах километров от Тайваня создана здесь не случайно — это символ западного присутствия в сердце Китая, его технологической мощи и мягкой силы" — подчеркнул эксперт.

24 ноября в многоэтажном доме в городе Урумчи мусульманского уйгурского региона Синьцзян (того самого, о котором так печётся Запад) возник пожар, в результате которого погибли 10 человек и девять получили ранения. Считается, что меры карантина не позволили пожарным быстро прибыть на место происшествия.

На горизонте Тяньаньмэнь 2.0

Затем протесты начались в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ухани, Нанкине, Ланьчжоу и так далее.

Как пишет ресурс theinitium.com, в "десятках" университетских городков студенты "почтили память погибших" в Синьцзяне и выступили против политики нулевой терпимости. В нескольких городах жители карантинных кварталов снесли барьеры и вышли на улицы.

В Шанхае демонстрация прошла в финансовом центре на улице под названием Урумчи.

"Нужны права человека, нужна свобода", — таковы были лозунги протестующих.

В воскресенье демонстранты снова вышли и требовали освободить задержанных в субботу демонстрантов.

Об опасности "цветных революций" предупредил президент КНР Си Цзиньпин своих коллег по ШОС в сентябре. Похоже, что ему самому надо принимать срочные меры, так как на горизонте маячит Тяньаньмэнь 2.0.

Признаки "цветной революции" налицо:

1.Триггером является несчастный случай, на основе которого разжигается "гнев" населения.

2. Присутствует символизм. Главным символом сейчас является чистый лист белой бумаги. Он поднимался в Гонконге в 2020 году, и те протесты китайские власти назвали "цветной революцией", так как они координировались главой политического отдела генерального консульства США в Гонконге Джули Идэ. "Антивоенные" демонстранты в Москве также использовали белые листы в этом году.

3. Декларируемой целью цветной революции является смена "авторитарных" и "тиранических" политических режимов на "демократические" и "либеральные". Лозунги такие есть, от уже цитируемых выше до — "Долой, Си Цзиньпина! Долой, Коммунистическую партию!".

4. Налицо информационная компания в западных СМИ, которая поддерживает протесты, цитирует недовольных, несчастных, выражающих мнение якобы большинства населения или огромной его части.

5. Инициаторами таких попыток госпереворотов всегда выступают местные политические элиты при поддержке США. Известно, что на недавнем съезде КПК была разгромлена оппозиция Си Цзиньпину — выходцев из комсомола, которые ориентировались на западную повестку.

6. Есть серьёзный повод ускорить переворот. Протесты начались, когда стало ясно, что на Тайване сепаратистская Демократическая партия проиграла местные выборы и нарисовался мирный вариант воссоединения с Китаем под руководством партии Гоминьдан. Стало ясно, что жители Тайваня не видят для себя позитивного исхода в военном противостоянии с Китаем, наблюдая за тем, что происходит на Украине.

Как пишет Николай Вавилов в своём ТГ-канале, для США пошёл обратный отсчёт — два года до избрания нового президента Тайваня, который, скорее всего, объявит о начале процессе вхождения в КНР по аналогии с Гонконгом.

"США без боя потеряют свою криптоколонию и возможность угрожать промышленным центрам Китая, по сути потеряют гегемонию в Восточной Азии, завоёванную по итогам Второй Мировой войны", — пишет эксперт.

Выучены ли уроки?

Китаевед считает, что "уроки Тяньаньмэнь 1989 года" в Китае "выучены". "Си Цзиньпин — не Дэн Сяопин", и "разумеется, для решения всплеска массового раздражения есть специальные способы патриотической консолидации общества и активизации патриотически настроенных слоев общества".

Понадобятся, конечно, и экстренные кадровые решения в Госсовете КНР, уверен Николай Вавилов.

Добавим, что если Коммунистическая партия Китая под гнётом экономических проблем и протестами развалится и будет запрещена, аналогичные события в СССР покажутся детскими играми.

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