G-20 доживает последние дни. Китай готовится к войне с США

Конкуренция между КНР и США неминуемо перерастёт в конфликт. "Двадцатка" крупнейших экономик мира как совещательный международный орган доживает последние дни. На смену G20 придёт "БРИКС+".

Саммит G20 закончится ничем

На Бали (Индонезия) открылся саммит G20, который впервые не выдаст итоговую резолюцию, так как ряд стран отказывается обличать Россию во всех бедах мировой экономики и энергетическом кризисе.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, ожидается "широкое, неконкретное заявление о том, что сейчас не время для войны", либо совместное "более строгое заявление 19 или 18 стран" без России и/или Китая.

Единственной интригой саммита в отсутствие президента РФ Владимира Путина была встреча между лидерами Китая и США.

Война между Китаем и США неизбежна

Джо Байден сообщил накануне, что попытается определить "красные линии" в отношениях с Си Цзиньпинем. Но линии давно определены — это вопрос Тайваня.

Китаю нужны чёткие заверения, что США не поддерживают "выбор Тайваня" — независимость. Но это нереально, демократы не откажутся от поддержки тайваньской партии сепаратистов, находящейся во власти, а республиканцы поддержат поставки оружия на остров. Поэтому конфликт между Пекином и Вашингтоном неизбежен.

В этом плане у США рычагов санкционного давления на Си мало, ибо они ударят бумерангом. Пекин не заботит экономическая и дипломатическая изоляция от Запада, так как у Китая самодостаточная экономика и огромный выбор партнёров для поставок энергоресурсов и продовольствия.

Следовательно, экономические санкции "сдерживания" КНР потерпят неудачу, так же как Западу не удаётся справиться с Россией в конфликте на Украине.

"Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка… Грядёт большой кризис", — написал в колонке, опубликованной на сайте Wall Street Journal, адмирал США Чарльз Ричард. "Когда я оцениваю наш уровень сдерживания Китая, я вижу, что наш корабль медленно тонет. Он дал течь и медленно тонет, потому что, в основном, они (китайцы) действуют быстрее, чем мы", — добавил он.

Таким образом, Пекину и Вашингтону надо готовиться к войне. И в интересах Си видеть противника ослабленным из-за санкционных войн с РФ. Поэтому Китай будет призывать к миру на Украине, а на практике сделает всё, чтобы поддержать РФ экономически и политически.

Россия и Китай формируют альтернативу G20

На это будут работать и другие внешние факторы, в частности, поддержка совместной работы РФ и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+. Си Цзиньпин готовится к визиту в Эр-Риад, который там называют беспрецедентным.

Пекин будет лоббировать расширение БРИКС за счёт вступления туда королевства. Альтернатива G20 будет расти в рамках альянса БРИКС+, который будет присоединять всё новых влиятельных игроков.

Так, Саудовской Аравии принадлежит 19% мировых запасов нефти, 12% мировой добычи и более 20% продаж нефти на мировом рынке, а также перерабатывающие мощности в размере более 5 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия также обладает огромными золото-валютными резервами, в сентябре они достигли 465,49 млрд долларов.

Эр-Риад имеет к тому же высочайший духовный и религиозный статус в Исламском мире. Он потащит за собой в альтернативные структуры все страны Залива и многие мусульманские страны Азии.

Это тем более неизбежно, так как западная гегемония доказала, что в один момент может попытаться уничтожить неугодные страны, если что-то не понравится. Как не понравилось поведение России в её нежелании продвижения НАТО на Украину и превращения её в столп проекта "антиРоссия".

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