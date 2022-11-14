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Лавров оценил фейк о госпитализации: о "болезни" Путина на Западе пишут 10 лет

Мир

Руководитель МИД России Сергей Лавров, который находится на Бали из-за рабочей поездки на саммит G20, прокомментировал данные о плохом самочувствии. Министр призвал западные СМИ чаще рассказывать правду.

"Про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая игра, которая не новая в политике", — подчеркнул глава российского ведомства.

Вместе с этим Лавров заявил, что анализирует документы и готовится к мероприятиям "Большой двадцатки". Также министр поблагодарил россиян за поддержку. Видео о состоянии дипломата опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее она назвала новости о госпитализации Лаврова "высшим пилотажем фейков".

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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