Руководитель МИД России Сергей Лавров, который находится на Бали из-за рабочей поездки на саммит G20, прокомментировал данные о плохом самочувствии. Министр призвал западные СМИ чаще рассказывать правду.
"Про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая игра, которая не новая в политике", — подчеркнул глава российского ведомства.
Вместе с этим Лавров заявил, что анализирует документы и готовится к мероприятиям "Большой двадцатки". Также министр поблагодарил россиян за поддержку. Видео о состоянии дипломата опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее она назвала новости о госпитализации Лаврова "высшим пилотажем фейков".
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