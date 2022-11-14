Financial Times: страны G20 могут выпустить заявление о "недопустимости войны"

Участники саммита G20 могут выпустить совместное заявление о "несвоевременности войны", сообщает газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, на саммите представители 20 стран могут выступить с осуждением спецоперации РФ на Украине. При этом источники утверждают, что страны не смогут выпустить совместное заявление с осуждением СВО из-за того, что Китай поддерживает Россию.

Вероятно, страны выпустят документ, в котором будет написано, что сейчас "не время для войны", отмечает источник. Кроме того, они предостерегает Россию о недопустимости применения ядерного оружия.