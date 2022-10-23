Можно выдохнуть: Си Цзиньпин обеспечит Путину поддержку на долгие годы

Западные лидеры до сих пор избегают поздравлять Си Цзиньпина с избранием лидером Китая, значит, он всё делает так, как надо России.

Си Цзиньпин концентрирует власть в критические пять лет

Завершивший свою работу 20 съезд Коммунистической партии Китая (КПК) решил, что Си Цзиньпин будет возглавлять страну ещё пять лет.

Со времён председателя Мао Цзедуна впервые лидер Китая получил возможность идти на третий мандат после двух сроков подряд. Это право дала поправка к Конституции, принятая в 2018 году.

Как сказал переизбранный генеральный секретарь КПК, предстоящие пять лет будут "беспрецедентно сложным", пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Именно этим объясняется усиление его власти — в Политбюро КПК избраны только сторонники Си Цзиньпина, отмечает газета. Причём, ни один из них не является по определённым признаком его преемником.

Это может означать, что нынешний китайский лидер может получить четвёртый мандат на следующем общенациональном партийном съезде в 2027 году, указывает South China Morning Роst.

Тайвань — беспрецедентный вызов

Партия также произвела перестановки в высшем военном командовании. Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Центрального военного совета — высшего командования Народно-освободительной армии (НОАК). А вот его заместителем стал восходящая звезда генерал Хэ Вэйдун.

Он может похвастаться обширным опытом военных операций в Тайваньском проливе и, как говорят, был организатором военных учений вокруг Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Таким образом, "беспрецедентная" сложность ближайших 5 лет объясняется, во-первых, тайваньским вопросом.

Си Цзиньпин заявил, что не исключает силового объединения с Тайванем, Объединение с "самоуправляемым островом" он считает неотъемлемой частью "китайской мечты" о "великом возрождении китайской нации".

При необходимости Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок, чтобы иметь больше времени для достижения этой цели, сказал китаевед, почетный профессор тайваньского Тамканского университета Чао Чун Шань.

Со своей стороны японский аналитик Ичиро Кароги не исключает, что китайский лидер в "абсолютном статусе" продолжит править не только третий, но и четвертый и пятый срок. Эксперт подчёркивает, что он убрал из Политбюро всех выходцев из китайского комсомола, как творцов китайско-американского "экономического чуда", чтобы они не мешали ему дальше "холодно" или "горячо" противостоять США.

Китай заберёт своё и поможет России

Представляется, что вторым беспрецедентным вызовом является амбициозная цель, поставленная Си Цзиньпином — превратить Китай в ведущую державу к 2049 году. Причём не только в экономике, но и в военной области.

Очевидно, что Пекин осознаёт свою силу, сравнявшись по многим экономическим и промышленным параметрам с США или превосходя их. Поэтому китайский лидер будет вести себя соответствующе — концентрировать силу и забирать своё.

Западные лидеры до сих пор избегают поздравлять Си Цзиньпина с избранием на пост генсека КПК, значит, он всё делает так, как надо России.

Президент РФ Владимир Путин на долгие годы имеет за собой надёжную спину китайского лидера. Китай выбрал свой альтернативный путь, и России можно к нему присоединяться в различных блоках — ШОС, БРИКС и других.

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