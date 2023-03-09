Руководство КНР осознало, что конфликта с Вашингтоном избежать не получится. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.
Он напомнил, что долгое время Пекин говорил о своих внешних "врагах" в обтекаемой форме. Давление Запада на Китай и ограничительные меры привели к тому, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал имя главного оппонента. Им стали США.
В КНР понимают, что из-за спецоперации России на Украине Вашингтон не прекратит свои нападки на Пекин. Хотя Китай и не желает военного конфликта с США, но всё же ведёт подготовку к ней.
"Пекин не хочет лобового столкновения с атлантическим экспрессом, но уже открыто готовится и к такому развитию событий", — отметил Акопов.
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