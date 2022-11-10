Власти Британии с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине заморозили активы, принадлежащие РФ, в размере 20,95 миллиарда долларов, сообщили в Управлении по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
Как пояснили в ведомстве, в сентябре 2021 года эксперты оценивали объём замороженных Великобританией российских активов в 50,7 миллиарда долларов.
Совокупный размер активов других государств, замороженных в ходе реализации санкционной политики, достигает 14,13 миллиарда долларов, уточнили в OFSI.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует принудительно изъять активы РФ. При этом она подчеркнула: для осуществления такого шага нужно разработать специальную законодательную базу.
В конце октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Запад в воровстве российских активов, в том числе золото-валютных резервов.
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