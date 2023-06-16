Канада на грани объявления войны России

Канада захватила российский грузовой самолет Ан-124 и передаёт его Украине, по сути, вступая с РФ в войну. Дипотношения между РФ и Канадой — на грани разрыва.

Фото: Вадим Савицкий

Канада начала процесс конфискации российского Ан-124

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего недавнего визита в Киев сообщил о начале процедуры конфискации грузового самолета Ан-124 ("Руслан") российской авиакомпании "Волга-Днепр", который уже более года (сразу после начала СВО) находится в аэропорту Торонто под арестом.

"Сегодня через законодательство, которое мы приняли, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи этого актива Украине, чтобы он больше никогда не использовался Россией в поддержку войны", — сказал Трюдо на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, цитирует "Страна".

Российский МИД обвинил Оттаву в "русофобской политике" и назвал этот жест "неприкрытым грабежом". "

"Запуск процедуры конфискации расцениваем как циничное беззастенчивое воровство", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Глава канадской дипмиссии в России был вызван в МИД РФ, ему был выражен протест и сказано, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае, если власти Канады на практике реализуют свое решение.

Канада — страна непуганных русофобов

Воровство было циничным, так как Ан-124 прилетел в Канаду в феврале 2022 года с гуманитарными целями — на борту перевозили медикаменты и тесты на коронавирус. Компания "Волга-Днепр" является частной - это акционерное общество, а не "собственность России".

Канада изгаляется как бы "переплюнуть" США и ЕС в санкциях (компания "Волга-Днепр" фигурирует в списках только у канадцев). И это неудивительно, "своими действиями канадские власти следуют примеру своих предшественников, которые когда-то дали убежище пособникам нацистов из числа бандеровцев", отметила Мария Захарова.

У Трюдо в стране очень низкие рейтинги и каждый раз для того, чтобы не отвечать за ошибки, он начинает активно помогать киевскому режиму. Сейчас он приехал, потому что в Канаде полыхают невиданные пожары, а в мае 2022 года ему нужно было перебить повестку коррупционных скандалов. В том же году Трюдо одним из первых стал поставлять оружие Украине — лишь бы отвлечь внимание от масштабных протестов дальнобойщиков.

В этой связи не странно, что Трюдо также первым на Западе запускает процедуру конфискации имущества частной российской компании и передачи её собственности Киеву. Странно, что канадские компании быстро были выпущены из РФ. Например, компания Kinross Gold, которая владела на Чукотке золотыми рудниками "Купол" и "Двойное", а в Хабаровском крае месторождением "Чульбаткан" в июне 2022 спокойно продала свои российские активы за $340 млн, напомнил депутат Алексей Журавлёв в Telegram.

Столько лет либералы на Западе рассказывали про "священное" право частной собственности, его неприкосновенность, что там закон на первом месте, а оказалось, что они обычные воры.

Канада объявляет РФ войну

"Канада объявила нам войну?", — спрашивает политолог Андрей Суздальцев в Telegram.

"Самолет является для Украины трофеем. Но украинцы, находясь с нами в фактической войне (Верховная Рада не объявляла России войну), не захватывали российский самолет. Вместо украинцев самолет захватили канадцы, т. е. Канада находится с РФ в войне", — делает вывод политолог.

Юрист из Оттавы в фирме McMillan LLP Уильям Пеллерин сказал Global Village Space, что владельцы самолёта могут подать в суд после получения письменного уведомления о процедуре конфискации и оспорить её. По мнению юриста, очевидным будет симметричный ответ РФ, так как её "правительство наложило санкции на ряд канадцев".

По словам Пеллерина, для РФ это крайне неприятный прецедент и "ещё неизвестно, как Москва отреагирует на попытку Канады захватить российский грузовой самолет".

Если, конфискация состоится, то с Канадой надо разрывать дипотношения. Таких лайнеров как Ан-124 в мире эксплуатируется чуть больше двух десятков. Это национальное достояние РФ, которое будет служить киевскому режиму.

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