Эксперты "Взгляда" назвали последствия ареста Канадой российского самолёта Ан-124 "Руслан"

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Власти Канады решили арестовать российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" и передать его Украине в качестве "компенсации".

Фото: Вадим Савицкий

Многие международные коммерческие авиаперевозчики воспримут решение об аресте и передаче Украине борта как сигнал — если политика государства не нравится принимающей стороне, их имущество могут изъять. Также прецедент может стать примером для стран НАТО, которые в дальнейшем начнут поступать так же. Об этом сообщил главный редактор "Авиа.ру" Роман Гусаров.

"Арест нашего Ан-124 "Руслан" можно расценивать только как хищение чужой собственности. Сейчас мы наблюдаем следующий эпизод этого сериала — изъятие и передачу Украине", — сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев подчеркнул, что решение о передаче ранее арестованного самолёта Украине станет важным прецедентом.

"Теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости", — отметил эксперт.