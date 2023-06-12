Власти Канады решили арестовать российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" и передать его Украине в качестве "компенсации".
Многие международные коммерческие авиаперевозчики воспримут решение об аресте и передаче Украине борта как сигнал — если политика государства не нравится принимающей стороне, их имущество могут изъять. Также прецедент может стать примером для стран НАТО, которые в дальнейшем начнут поступать так же. Об этом сообщил главный редактор "Авиа.ру" Роман Гусаров.
"Арест нашего Ан-124 "Руслан" можно расценивать только как хищение чужой собственности. Сейчас мы наблюдаем следующий эпизод этого сериала — изъятие и передачу Украине", — сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев подчеркнул, что решение о передаче ранее арестованного самолёта Украине станет важным прецедентом.
"Теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости", — отметил эксперт.
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