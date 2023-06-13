Одиннадцать "друзей" РФ: какие страны выступают против членства Украины в НАТО

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Из 31-ой страны НАТО одиннадцать выступают против вступления Украины в альянс. Какие это страны и что ими движет.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Украину формализовали в НАТО 20 стран-членов блока

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква отметил в соцсетях, что "по состоянию на сегодня", Украина имеет "формализацию членства в Альянсе с 20-ю государствами-членами". Он упомянул Канаду и Румынию в качестве стран, подписавших соответствующую декларацию.

Однако, даже эта позиция не означает немедленного вступления. Тот же премьер Канады Джастин Трюдо выступает пока только за повышение статуса Комиссии Украина — НАТО до уровня Совета.

Президент Украины Владимир Зеленский требует заявить на саммите в Вильнюсе, что "после войны" Украину примут. Однако, все члены альянса согласны с тем, что нельзя всерьез обсуждать вступление Украины в НАТО, пока там идут боевые действия. С этим согласился и сам Зеленский, но от своего требования не отступает, логично предполагая, что все войны когда-нибудь заканчиваются, а НАТО желает нанести "стратегическое поражение" РФ.

Кто поддерживает вступление Украины в НАТО

По данным украинских СМИ, ранее просьбу Украины об ускоренном вступлении (было и такое) в НАТО поддержали десять стран: Канада, Румыния, Чехия, Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Северная Македония и Словакия. Эти страны, безусловно, не среди отказников. Добавим в эту группу Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию, Албанию, правительства которых занимают крайне русофобские позиции. Итого, 17 из 31-ой страны определённо голосуют за Украину в НАТО.

Шесть первых "друзей" России

Попробуем предположить, какие 11 стран — против.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью "Европейской правде" заявил, что "главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия, а неопределенность позиции более широкого круга стран".

1. Итак, номер один из противников вступления Украины в НАТО — Венгрия. В Будапеште считают, что венгерский народ "уже заплатил чрезвычайно высокую цену" за конфликт и что многие венгры — члены венгерской общины в Закарпатье — погибли в ходе боевых действий. Венгрия блокировала заседания комиссии Украина-НАТО и выделение денежной помощи Киеву, протестуя против ущемления прав венгров на Украине. Также Будапешт требует исключения из списков одного из своих банков, на который наложены санкции Киевом, как "пособника войны". Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого транша в €1,5 млрд на покупку вооружений для ВСУ. В то же время, "когда-нибудь", конечно, Венгрия не будет против вступления в НАТО Украины, заявляют венгерские чиновники. Такие слова — требование европейского политеса.

The Financial Times заявила, что Германия, Венгрия и США выступили против предложения Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО на летнем саммите альянса .

2 и 3. Значит, номера два и три — это США и Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что "сомневается" в скором вступлении Украины в альянс. Его опасения понятны — брать на себя такую обузу как украинская экономика, в то время когда собственная в рецессии — на это Германия не пойдёт никогда. Что касается США, то по словам американских чиновников (как цитирует The Financial Times), приоритетом на саммите в Вильнюсе должна быть практическая помощь Украине, такая как поставки боеприпасов, а дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Джо Байден в феврале чётко сказал президенту Польши Анджею Дуде, что Украина не может вступить в альянс. Касается ли это обозримого будущего или США исключают это в принципе, газета не уточняет. Предположим, что Третья мировая война — не в планах Вашингтона.

4. Греция. Как и Венгрия, Греция бойкотируют принятие нового пакета антироссийских санкций, поскольку хочет, чтобы её компании были исключены из украинского чёрного списка "международных спонсоров войны", сообщает бельгийский телеканал "RTBF".

5. Турция. Она бы и поддержала, если бы ей что-либо перепало от стран НАТО. Отношения со многими сложные и из-за поддержки ЕС Греции в споре за острова и газ в Средиземном море и по вопросу поставок F-16, и по вопросу членства Швеции.

6. Франция. Париж предлагает дать Киеву нечто среднее между тем, как США поддерживают Израиль (деньги без гарантий военной защиты), и полноценным членством в альянсе. Франция и против принятия в НАТО Японии. То есть налицо её традиционно "особенная" позиция.

Как вредно быть демократами

Остаются нерассмотренными позиции: Испании, Португалии, Италии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга, Словении, Болгарии.

В прессе говорят, что западные европейские страны, в основном, это противники Украины в альянсе. Поэтому предположим, что Испания, Португалия и Италия - против, по причине очень разномастных парламентов, где есть силы, которые категорически возражают. В Испании — партия Podemos, в Португалии коммунисты, в Италии правые националисты. У всех у них есть "общая цель" на данный момент — "работать во имя мира, помогать Украине", они "за политическое и дипломатическое управление этим конфликтом". Такие формулировки звучат от политиков высокого ранга этих стран.

Им важна не Украина, а Африка, страны Глобального Юга. И вообще, у НАТО очень много проблем на южном фланге, а на слуху одна Украина, возмущаются в Италии.

Хорватия также высказывалась в этом плане. Там совершенно "пророссийский" президент Зоран Миланович. И сюда же отнесём Словению, где в парламенте заявили, что это — "одно из немногих новых государств-членов НАТО, которые публично и решительно не поддержали членство Украины". Причина — "высокие риски для безопасности страны". Вот, словенцы — молодцы, зрят в корень и не стесняются об этом заявлять.

Итого, это и есть те искомые 11 стран.

Консенсуса по Украине в НАТО не предвидится

Возможно, мы ошиблись, впрочем, это не столь важно. Решения в НАТО принимаются консенсусом. Среди союзников по НАТО есть страны, которые точно способны "гарантировать безопасность Украины", а есть другие, которые не имеют такую ​​возможность и средства. Захочет Польша помочь — она это может сделать, остальные будут наблюдать в отдалении. Между тем, считается, что без поддержки США — самой мощной и влиятельной страны — члена НАТО — шансов на вступление у Киева нет.

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