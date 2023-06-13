Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Одиннадцать "друзей" РФ: какие страны выступают против членства Украины в НАТО

7:38
Мир

Из 31-ой страны НАТО одиннадцать выступают против вступления Украины в альянс. Какие это страны и что ими движет.

Одиннадцать "друзей" РФ: какие страны выступают против членства Украины в НАТО
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Украину формализовали в НАТО 20 стран-членов блока

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква отметил в соцсетях, что "по состоянию на сегодня", Украина имеет "формализацию членства в Альянсе с 20-ю государствами-членами". Он упомянул Канаду и Румынию в качестве стран, подписавших соответствующую декларацию.

Однако, даже эта позиция не означает немедленного вступления. Тот же премьер Канады Джастин Трюдо выступает пока только за повышение статуса Комиссии Украина — НАТО до уровня Совета.

Президент Украины Владимир Зеленский требует заявить на саммите в Вильнюсе, что "после войны" Украину примут. Однако, все члены альянса согласны с тем, что нельзя всерьез обсуждать вступление Украины в НАТО, пока там идут боевые действия. С этим согласился и сам Зеленский, но от своего требования не отступает, логично предполагая, что все войны когда-нибудь заканчиваются, а НАТО желает нанести "стратегическое поражение" РФ.

Кто поддерживает вступление Украины в НАТО

По данным украинских СМИ, ранее просьбу Украины об ускоренном вступлении (было и такое) в НАТО поддержали десять стран: Канада, Румыния, Чехия, Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Северная Македония и Словакия. Эти страны, безусловно, не среди отказников. Добавим в эту группу Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию, Албанию, правительства которых занимают крайне русофобские позиции. Итого, 17 из 31-ой страны определённо голосуют за Украину в НАТО.

Шесть первых "друзей" России

Попробуем предположить, какие 11 стран — против.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью "Европейской правде" заявил, что "главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия, а неопределенность позиции более широкого круга стран".

1. Итак, номер один из противников вступления Украины в НАТО — Венгрия. В Будапеште считают, что венгерский народ "уже заплатил чрезвычайно высокую цену" за конфликт и что многие венгры — члены венгерской общины в Закарпатье — погибли в ходе боевых действий. Венгрия блокировала заседания комиссии Украина-НАТО и выделение денежной помощи Киеву, протестуя против ущемления прав венгров на Украине. Также Будапешт требует исключения из списков одного из своих банков, на который наложены санкции Киевом, как "пособника войны". Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого транша в €1,5 млрд на покупку вооружений для ВСУ. В то же время, "когда-нибудь", конечно, Венгрия не будет против вступления в НАТО Украины, заявляют венгерские чиновники. Такие слова — требование европейского политеса.

The Financial Times заявила, что Германия, Венгрия и США выступили против предложения Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО на летнем саммите альянса .

2 и 3. Значит, номера два и три — это США и Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что "сомневается" в скором вступлении Украины в альянс. Его опасения понятны — брать на себя такую обузу как украинская экономика, в то время когда собственная в рецессии — на это Германия не пойдёт никогда. Что касается США, то по словам американских чиновников (как цитирует The Financial Times), приоритетом на саммите в Вильнюсе должна быть практическая помощь Украине, такая как поставки боеприпасов, а дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Джо Байден в феврале чётко сказал президенту Польши Анджею Дуде, что Украина не может вступить в альянс. Касается ли это обозримого будущего или США исключают это в принципе, газета не уточняет. Предположим, что Третья мировая война — не в планах Вашингтона.

4. Греция. Как и Венгрия, Греция бойкотируют принятие нового пакета антироссийских санкций, поскольку хочет, чтобы её компании были исключены из украинского чёрного списка "международных спонсоров войны", сообщает бельгийский телеканал "RTBF".

5. Турция. Она бы и поддержала, если бы ей что-либо перепало от стран НАТО. Отношения со многими сложные и из-за поддержки ЕС Греции в споре за острова и газ в Средиземном море и по вопросу поставок F-16, и по вопросу членства Швеции.

6. Франция. Париж предлагает дать Киеву нечто среднее между тем, как США поддерживают Израиль (деньги без гарантий военной защиты), и полноценным членством в альянсе. Франция и против принятия в НАТО Японии. То есть налицо её традиционно "особенная" позиция.

Как вредно быть демократами

Остаются нерассмотренными позиции: Испании, Португалии, Италии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга, Словении, Болгарии.

В прессе говорят, что западные европейские страны, в основном, это противники Украины в альянсе. Поэтому предположим, что Испания, Португалия и Италия - против, по причине очень разномастных парламентов, где есть силы, которые категорически возражают. В Испании — партия Podemos, в Португалии коммунисты, в Италии правые националисты. У всех у них есть "общая цель" на данный момент — "работать во имя мира, помогать Украине", они "за политическое и дипломатическое управление этим конфликтом". Такие формулировки звучат от политиков высокого ранга этих стран.

Им важна не Украина, а Африка, страны Глобального Юга. И вообще, у НАТО очень много проблем на южном фланге, а на слуху одна Украина, возмущаются в Италии.

Хорватия также высказывалась в этом плане. Там совершенно "пророссийский" президент Зоран Миланович. И сюда же отнесём Словению, где в парламенте заявили, что это — "одно из немногих новых государств-членов НАТО, которые публично и решительно не поддержали членство Украины". Причина — "высокие риски для безопасности страны". Вот, словенцы — молодцы, зрят в корень и не стесняются об этом заявлять.

Итого, это и есть те искомые 11 стран.

Консенсуса по Украине в НАТО не предвидится

Возможно, мы ошиблись, впрочем, это не столь важно. Решения в НАТО принимаются консенсусом. Среди союзников по НАТО есть страны, которые точно способны "гарантировать безопасность Украины", а есть другие, которые не имеют такую ​​возможность и средства. Захочет Польша помочь — она это может сделать, остальные будут наблюдать в отдалении. Между тем, считается, что без поддержки США — самой мощной и влиятельной страны — члена НАТО — шансов на вступление у Киева нет.

Читайте по теме: Кто травит американцев смогом лесных пожаров из Канады — версии

Зачем нам Украина? В США и Европе растут пророссийские настроения

Украина не жертва: Совбез ООН не указал на виновных в подрыве Каховской ГЭС

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато украина игорь жовква
Новости
Директор "Мосфильма" Карен Шахназаров заявил, что не считает современное кино искусством
Путин пообещал решить проблему обстрелов Белгородской области
"Последний куш перед бегством": кто готовит большую приватизацию в России
Военный эксперт объяснил, о какой "санитарной зоне" на Украине говорил Путин
Путин сообщил, что Россия не имела отношения к событиям 2014 года в Донбассе
Путин предупредил, что Россия может создать на Украине "санитарную зону" из-за обстрелов своих регионов
Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла
Путин: срочники не будут направляться в зону СВО
Путин: необходимо укреплять границу с Украиной
Врач Захарова рассказала о трёх симптомах диабета, которые легко перепутать с влиянием жары
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Про что молчит на новом видеоролике Буданов?
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
Путин сообщил, что Россия не имела отношения к событиям 2014 года в Донбассе
Путин предупредил, что Россия может создать на Украине "санитарную зону" из-за обстрелов своих регионов
Путин: срочники не будут направляться в зону СВО
Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла
Путин: необходимо укреплять границу с Украиной
Врач Захарова рассказала о трёх симптомах диабета, которые легко перепутать с влиянием жары
Пангеном: ученые синтезируют гены уже 350 человек. Разгадки жизни все ближе
Путин заявил о скором прекращении существования оборонно-промышленного комплекса Украины
Путин: Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС
Украина официально объявила угрозу эпидемии холеры: кто под ударом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников