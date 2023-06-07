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Любовь Степушова

Украина не жертва: Совбез ООН не указал на виновных в подрыве Каховской ГЭС

5:03
Мир

Совет Безопасности ООН не смог определить виновного в подрыве плотины Каховской ГЭС по причине позиции группы стран, которые считают, что Украина — не жертва "агрессии" РФ.

Украина не жертва: Совбез ООН не указал на виновных в подрыве Каховской ГЭС
Фото: kremlin.ru

Небензя обвинил киевский режим в подрыве Каховской ГЭС

В Совбезе ООН 6 июня прошло заседание, на котором обсуждался "подрыв" плотины Каховской ГЭС. Пресс-релиз показывает, что оно было недолгим — немногим не дотянув до полутора часов.

Заседание созвала РФ. Первым выступил полпред России в ООН Василий Небензя. Он первым назвал разрушение ГЭС "подрывом" и возложил вину на киевский режим, который совершил "немыслимое преступление". Небензя подчеркнул, что в 2022 году руководство ВСУ заявило о готовности взорвать дамбу станции для получения военного преимущества.

"Генерал-майор Ковальчук рассматривал возможность затопления реки", — сказал Небензя.

Посол выразил сожаление по поводу того, что призывы Москвы к Генеральному секретарю ООН предотвратить это преступление не были услышаны.

"На этот раз киевский режим, почувствовав свою полную безнаказанность и при поощрении западных кураторов, решил осуществить свой террористический план", — заявил он, добавив, что колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона, домашним хозяйствам, экологии.

Украина — не жертва "агрессии" РФ

При обсуждении преступления в виде подрыва (с чем все согласны) страны разделились на тех, кто:

  • обвинял в нём Москву и призывал РФ "вывести свои войска с Украины", 
  • призывал к мирным переговорам между РФ и Украиной при статус-кво, указывая, что в любом конфликте всегда виноваты "обе стороны", намекая, что не надо делать из Украины жертву.

Эти делегации выражали при этом различные озабоченности, главная из которых — возможный ядерный инцидент на ЗАЭС.

Это были представители Китая, Бразилии, Мозамбика, Саудовской Аравии. Представитель Мозамбика озаботился, кроме того, проблемами "и без того перегруженной глобальной цепочки поставок продовольствия".

Запад со товарищи угрожают РФ

Западные полпреды определили виновником подрыва Каховской ГЭС Российскую Федерацию. Послы США, Франции, Мальты, Великобритании, Латвии, Польши, Эквадора, некоторых африканских стран подчеркнули  в разных вариантах, что "ничего этого не произошло бы, если бы Российская Федерация не вторглась бы в Украину и если бы она соблюдала Устав Организации Объединенных Наций".

Условное наклонение не является Realpolitik как и пропагандистская риторика, впрочем, на Западе продолжают этот курс, угрожая России трибуналом и его решениями.

"Правительство РФ должно будет ответить за преступления, совершенные им в Украине, и заплатить за долгосрочное восстановление Украины", — заявил француз.

Запад прикрывает террористов в Киеве

Василий Небензя ответил Западу, что "прикрыться неблагополучным террористическим киевским режимом не получится", так как Москва "прекрасно понимает, кто на самом деле планирует, готовит и санкционирует диверсии такого масштаба".

Это правда, подрыв "Северных потоков" — тому доказательство.

В ответ на это представитель Украины Сергей Кислица указал, что взорвать дамбу извне путем обстрела физически невозможно. Такая версия была, но дискутировался именно "подрыв" плотины. Кислица на этот счёт не высказался. Как всегда украинец попросил гуманитарной помощи у международных организаций, чтобы потом её попилить.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс пообещал оказать такую помощь.

Помощь ООН? Спасибо, не надо

Гриффитс заявил, что ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению плотины, но международное право предельно ясно: опасные для человека объекты должны пользоваться особой защитой. 

Он также предложил услугу ООН: "выдвинуться с межведомственными конвоями и гуманитарным персоналом в районы, контролируемые Россией". Как говорится, спасибо, не надо, вы уже раньше "помогли" в Донбассе при реализации Минских соглашений.

Таким образом, в ходе заседания 6 июня СБ ООН не установил виновного за разрушение плотины. Будем ждать расследований Сеймура Херша или других. Предложения же обеих групп в СБ ООН (вывести войска или мирные переговоры) неприемлемы для РФ, так как сохраняется прямая угроза её существованию от нацистского режима на территории так называемой Украины.

Читайте по теме: Разрушение плотины Каховской ГЭС: версии, причины, последствия

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы совбез оон сергей кислица василий небензя
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