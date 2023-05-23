"Израильская модель" безопасности хороша, но не для Украины

4:21 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по "израильской модели". Что это такое и осуществим ли проект?

Фото: commons.wikimedia. org

Совет НАТО-Украина будет работать по "израильской модели"

The Wall Street Journal сообщает, что в ближайшее время предполагается создать Совет НАТО-Украина, где у Киева будет право собирать заседания Совета и обращаться к странам альянса с запросами о поддержке. "Отдельные государства-члены могли бы ответить на запросы Киева", — сказал газете источник в осведомлённых кругах.

Предполагается, что Совет будет помогать Украине по "израильской модели", в которой приоритет отдается поставкам оружия и передовым технологиям, сказал изданию президент Польши Анджей Дуда. При этом он указал, что у США нет обязательств оказывать Израилю помощь войсками при внешней агрессии. Участниками такого соглашения должны стать, кроме США, Великобритания, Франция и Германия.

Украина — не Израиль

Неделю назад институт Брукингса предложил в рамках этих гарантий идею развертывания на Украине "крупной вооруженной миссии" — не менее нескольких тысяч западных военнослужащих, включая американцев.

Авторы указывают, что "израильская модель" предоставляет "качественное военное преимущество" в оборонных технологиях. Но у Израиля есть преимущества, например, ядерное оружие, "в отношениях со своими раздробленными соседями, которых нет у Украины перед российским гигантом".

Поэтому, по их мнению, "израильская модель" должна сочетаться с институциональными обязательствами со стороны союзников. И первым действием будет "развертывание вооруженной миссии по обучению и наблюдению в Украине для долгосрочного и бессрочного присутствия", но не под эгидой НАТО, а "под защитой новой архитектуры безопасности" или ООН.

Институт Брукингса предлагает включить в новый альянс "после прекращения огня или мирного соглашения" на Украине Индию и даже Казахстан. Помимо прямого присутствия члены этого альянса "заранее разработают соразмерные ответы на мелкомасштабную и крупномасштабную агрессию Москвы".

В последствие, после прихода лояльной к Западу власти, Россия может вступить в этот блок, предполагают авторы. Называется даже срок — 2030 год.

Почему Украине не быть в НАТО

О том, что Украина не сможет вступить в НАТО — как наиболее удачного гаранта её безопасности в ближайшем будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Die Welt. По его словам, потому что она якобы не соответствует ряду критериев для приема в альянс.

На самом деле, несколько стран-членов НАТО, в частности та же Германия, в настоящее время категорически не одобрят гипотетическую заявку Украины на членство — независимо от риторики кого бы то ни было по этому вопросу.

Подпишутся ли союзники Украины под документом, обеспечивающим им трибунал

13 сентября 2022 года набросок проекта гарантий безопасности будущего Украины представили глава офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Украинская армия описывается в документе как главная гарантия безопасности страны. Поэтому она должен быть предметом значительных инвестиций, чтобы быть "способной противостоять вооруженным силам РФ".

Гарантии безопасности, по мнению этих авторов, должны иметь обязательную юридическую и политическую силу. То есть должны стоять подписи первых лиц стран-гарантов.

Посмотрим, решаться ли они на это, зная, что Россия требует нейтралитета и демилитаризации Украины, которые непременно произойдут, и за эти последует трибунал над нацистами.

Обозревая содержание западных идей по поводу Украины, понимаешь, что перед РФ стоит экзистенциальный выбор — быть или не быть. Это должно быть ясно каждому и половинчатые решения ("договорняки" с Западом) , в отношении соседней страны неприемлемы от слова совсем.

Читайте по теме: Дандыкин: Запад всё больше давит на Зеленского — гарантий безопасности от НАТО не будет

В НАТО готов новый подробный план войны с Россией

Истребители F-16 в ВСУ: США ещё и не начинали прокси-войну с РФ