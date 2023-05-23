США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по "израильской модели". Что это такое и осуществим ли проект?
The Wall Street Journal сообщает, что в ближайшее время предполагается создать Совет НАТО-Украина, где у Киева будет право собирать заседания Совета и обращаться к странам альянса с запросами о поддержке. "Отдельные государства-члены могли бы ответить на запросы Киева", — сказал газете источник в осведомлённых кругах.
Предполагается, что Совет будет помогать Украине по "израильской модели", в которой приоритет отдается поставкам оружия и передовым технологиям, сказал изданию президент Польши Анджей Дуда. При этом он указал, что у США нет обязательств оказывать Израилю помощь войсками при внешней агрессии. Участниками такого соглашения должны стать, кроме США, Великобритания, Франция и Германия.
Неделю назад институт Брукингса предложил в рамках этих гарантий идею развертывания на Украине "крупной вооруженной миссии" — не менее нескольких тысяч западных военнослужащих, включая американцев.
Авторы указывают, что "израильская модель" предоставляет "качественное военное преимущество" в оборонных технологиях. Но у Израиля есть преимущества, например, ядерное оружие, "в отношениях со своими раздробленными соседями, которых нет у Украины перед российским гигантом".
Поэтому, по их мнению, "израильская модель" должна сочетаться с институциональными обязательствами со стороны союзников. И первым действием будет "развертывание вооруженной миссии по обучению и наблюдению в Украине для долгосрочного и бессрочного присутствия", но не под эгидой НАТО, а "под защитой новой архитектуры безопасности" или ООН.
Институт Брукингса предлагает включить в новый альянс "после прекращения огня или мирного соглашения" на Украине Индию и даже Казахстан. Помимо прямого присутствия члены этого альянса "заранее разработают соразмерные ответы на мелкомасштабную и крупномасштабную агрессию Москвы".
В последствие, после прихода лояльной к Западу власти, Россия может вступить в этот блок, предполагают авторы. Называется даже срок — 2030 год.
О том, что Украина не сможет вступить в НАТО — как наиболее удачного гаранта её безопасности в ближайшем будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Die Welt. По его словам, потому что она якобы не соответствует ряду критериев для приема в альянс.
На самом деле, несколько стран-членов НАТО, в частности та же Германия, в настоящее время категорически не одобрят гипотетическую заявку Украины на членство — независимо от риторики кого бы то ни было по этому вопросу.
13 сентября 2022 года набросок проекта гарантий безопасности будущего Украины представили глава офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Украинская армия описывается в документе как главная гарантия безопасности страны. Поэтому она должен быть предметом значительных инвестиций, чтобы быть "способной противостоять вооруженным силам РФ".
Гарантии безопасности, по мнению этих авторов, должны иметь обязательную юридическую и политическую силу. То есть должны стоять подписи первых лиц стран-гарантов.
Посмотрим, решаться ли они на это, зная, что Россия требует нейтралитета и демилитаризации Украины, которые непременно произойдут, и за эти последует трибунал над нацистами.
Обозревая содержание западных идей по поводу Украины, понимаешь, что перед РФ стоит экзистенциальный выбор — быть или не быть. Это должно быть ясно каждому и половинчатые решения ("договорняки" с Западом) , в отношении соседней страны неприемлемы от слова совсем.
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