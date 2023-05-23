Дандыкин: Запад всё больше давит на Зеленского — гарантий безопасности от НАТО не будет

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Запад всё больше недоволен настырными требованиями президента Украины Владимира Зеленского дать Киеву членство в Североатлантическом альянсе и заявлениями о том, что НАТО должна напрямую участвовать в конфликте с Россией, заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Фото: https://mosregtoday.ru

Как пояснил эксперт, Зеленский пытается неуклюже давить на своих западных кураторов и заручиться поддержкой НАТО, но сколько бы он не старался, в альянсе понимают, что открытая война с Россией станет сущим кошмаром.

"Зеленский ведёт себя всё наглее, всё жёстче, выдвигая требования Западу. Складывается ощущение, что в конце концов он надоест своим кураторам, как ребёнку надоедает игрушка, — пояснил Дандыкин "ПолитРоссии". — Скоро на Зеленского начнут давить, чтобы он или садился за стол переговоров с РФ, или отправил погибать ещё больше украинцев".

Как подчеркнул эксперт, США не будут втягивать себя и своих союзников по блоку в открытый конфликт. Кроме прочего, Украина в ближайшей перспективе не получит гарантий безопасности от НАТО.