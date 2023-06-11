Планы Киева по присоединению к Североатлантическому альянсу сейчас поддерживают 20 стран НАТО из 31, заявил замглавы администрации президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, согласие двух третей военного блока уже оформлено документально.
"По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — сообщил Жовква на своей странице в соцсети.
Накануне, подчеркнул украинский чиновник, соответствующая декларация была подписана премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Ранее американский политик заявила, что "Вашингтон туп", если продолжает поддерживать Украину.
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