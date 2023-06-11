Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО из 31 поддержали вступление Украины в альянс

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Планы Киева по присоединению к Североатлантическому альянсу сейчас поддерживают 20 стран НАТО из 31, заявил замглавы администрации президента Украины Игорь Жовква.

Фото: commons.wikimedia. org

По его словам, согласие двух третей военного блока уже оформлено документально.

"По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — сообщил Жовква на своей странице в соцсети.

Накануне, подчеркнул украинский чиновник, соответствующая декларация была подписана премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее американский политик заявила, что "Вашингтон туп", если продолжает поддерживать Украину.