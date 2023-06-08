Кто травит американцев смогом лесных пожаров из Канады - версии

5:50 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Пожары в Канаде — не редкость, но почему впервые они душат смогом американцев?

Фото: https://bishkek24.kg/

Потепление климата — официальное объяснение пожарам в Канаде

Эксперты отмечают, что количество лесных пожаров в Канаде в этом году более чем в 10 раз превышает средний показатель. Официальное объяснение этого феномена — удары молний в необычно сухих лесах, которые стали такими в результате бесснежной зимы.

По состоянию на полдень воскресенья всего в Канаде бушевало 413 пожаров, из них треть — в Квебеке. Около 30 тысяч человек должны эвакуироваться в Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Квебеке, Новой Шотландии и Северо-Западных территориях.

Самое популярное объяснение происходящего в СМИ — изменение климата в сторону потепления, что ведёт к увеличению продолжительности жарких сезонов, бесснежным зимам.

Однако американцев беспокоит, почему раньше из Канады к ним смог не приходил, а теперь ситуация катастрофическая — всё восточное побережье затянуто плотной дымкой, чувствуется гарь в воздухе, буквально "солнца не видно".

"Кто лишает нас права дышать?"

Лесные пожары в Канаде портят наш прекрасный американский воздух, пишет Рекс Хуппке в рубрике "Мнение" на ресурсе MSN.

Он зол на Канаду за то, что она "вторглась в воздушное пространство" США с дымом и "поставила под угрозу здоровье трудолюбивых американцев". Хуппке уверен, что кто-то лишает его права дышать. И изменение климата здесь ни при чём.

Автор предлагает "вторгнуться в Канаду", так как "это наш любимый вариант решения проблем". И тогда "мы сможем справиться с лесными пожарами самостоятельно". Если же этого не случится, то американцы при той недоразвитой системе здравоохранения, какая есть в США, начнут болеть и умирать, предостерегает Хуппке

Как говорится, в каждой шутке (если это шутка) есть доля правды. И таких как Хуппке в США пруд пруди.

Квебек загорелся сразу весь — это испытание DEW

Ресурс Rolling Stone пишет о том, какие конспирологические теории выдвигаются в соцсетях в связи с пожарами в Канаде и смогом в США.

В Telegram некто Стью Питерс обратил внимание на то, что "Квебек загорелся одномоментно, ссылаясь на вирусное видео TikTok со спутниковыми снимками (сейчас недоступно, что подозрительно).

"Статистически невозможно, чтобы это произошло случайно. Очевидно, что наши правительства испытывают на нас оружие направленной энергии (DEW)", — пишет он.

Между прочим, по этой теме на Западе много публикаций. Такое оружие есть, и оно совершенствуется. Что же, нельзя исключать его неудачного испытания в Квебеке.

"Пироманы", но не антифа, а трамписты

Вторая версия говорит о том, что это "антифа-пироманы начинают действовать".

"По мере того, как эта штука раскручивается, ждите экспоненциального роста лесных пожаров, поскольку клика сжигает все дотла", — пишет одна из фанаток этой версии.

Здесь просматривается нелюбовь к байденовским боевикам, которые поджигали всё вокруг накануне выборов президента США в 2020 году. Так они пытались сорвать митинги, которые проводились в поддержку Дональда Трампа. Что же, сейчас точно такой же период — началась предвыборная гонка. Только, возможно, это уже люди Трампа, так как сейчас Джо Байдену надо отстаивать свой второй срок. Вызвать недовольство у его избирателя — почему, мол, не помогает Канаде тушить пожары — это очень по-американски.

Другие версии "странных пожаров"

Американцев в последнее время СМИ накрутили полётами НЛО, китайскими воздушными шарами и так далее, поэтому нередки и обсуждения их происков.

А "один мужчина в Квебеке" сказал, что лесные пожары были намеренно устроены как "идеальная прелюдия к 15-минутным городам" (сделать так, чтобы всё необходимое для повседневной жизни находилось рядом с домом, в 15 минутах ходьбы).

У этой теории огромная аудитория на платформе Truth Social, где известный боксёр Дэвид "Нино" Родригес с 33 тысячами подписчиков написал, что "пожары в Канаде используются не более чем для перемещения семей, разрушения сельских домов и переселения людей в 15-минутные города". Что же, тоже нельзя исключать при американской бизнес-изворотливости.

Некоторые американцы обратили внимание на возвращение нелюбимых масок, которые всем надоели в ковидные времена, и подозревают, что это новый заговор по ограничению их свобод.

Пожары в Канаде скоро не пройдут

Канадские метеорологи сообщили, что засушливые дни сохранятся на большей части территории Канады в июне и июле, поэтому риск распространения пожаров увеличивается.

Между тем, их последствия сводят на нет некоторые из достижений либерального мира "в борьбе с изменением климата", поскольку углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

Например, как говорится в одном из исследований, выбросы от лесных пожаров в Калифорнии в 2020 году могли свести на нет успехи, достигнутые штатом в сокращении выбросов парниковых газов с 2003 года. Но кто сказал, что это цель бизнеса, который делает деньги на уменьшении этих выбросов?

Пожарами в Канаде надо просто поддерживать увянувшую повестку о глобальном потеплении. Теперь денег в этой сфере будет больше, чтобы "такое не повторилось".

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