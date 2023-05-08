Правительство Канады выступило с призывом об эвакуации к 30 тысячам граждан, проживающих в провинции Альберта в западной части страны. В регионе не утихают сильные лесные пожары, пишут местные массмедиа.
В канадской провинции зафиксировали накануне не менее сотни очагов возгорания. Распространение свыше 20 пожаров взять под контроль пока не удаётся, сообщили спасатели.
Из заявления премьер-министра провинции Даниэля Смита следует, что обстановка на западе Канады беспрецедентная, а потому было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
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