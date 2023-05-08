Лесные пожары в Канаде: к эвакуации призвали 30 тысяч человек

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Правительство Канады выступило с призывом об эвакуации к 30 тысячам граждан, проживающих в провинции Альберта в западной части страны. В регионе не утихают сильные лесные пожары, пишут местные массмедиа.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

В канадской провинции зафиксировали накануне не менее сотни очагов возгорания. Распространение свыше 20 пожаров взять под контроль пока не удаётся, сообщили спасатели.

Из заявления премьер-министра провинции Даниэля Смита следует, что обстановка на западе Канады беспрецедентная, а потому было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.