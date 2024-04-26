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Спортивный эксперт рассказал, какую одежду следует выбирать для весенних пробежек

Эксперт Суханов объяснил, как одеваться на пробежки весной, чтобы не простудиться

1:24
Спорт

Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов рассказал о том, как правильно подобрать экипировку для спортсменов, занимающихся пробежками на открытом воздухе весной.

Эксперт Суханов объяснил, как одеваться на пробежки весной, чтобы не простудиться
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт советует постепенно менять зимнюю одежду на более лёгкую весеннюю, учитывая переменчивость погоды.

Согласно советам Суханова, в начале весны, когда воздух ещё прохладный, следует заменить зимний комплект одежды на более лёгкий постепенно. Сначала рекомендуется переходить на облегчённый средний слой, затем на термобелье и, наконец, на весеннюю верхнюю одежду.

"Рекомендуемый комплект — это термобелье, лонгслив, брюки и ветровка. Если на улице дождь или снег, вместо ветровки нужно надеть куртку с мембраной — она хорошо защитит от осадков. Шапку, бафф, носки, перчатки и другие аксессуары весной можно поменять на более лёгкие", — сказал Суханов, которого цитирует Газета.Ru.

Суханов подчеркнул, что правильный выбор экипировки поможет избежать простуды и обеспечит комфортные условия для тренировок в переменчивую весеннюю погоду. Он важно подстраиваться под климатические условия и постепенно адаптировать одежду и аксессуары для достижения наибольшего комфорта и результативности в спортивных занятиях.

В чем бегать весной
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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