Bloomberg: пандемия нового вируса поразит мир уже в ближайшие 10 лет

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В следующем десятилетии может начаться пандемия, которая будет похожа на коронавирусную инфекцию по скорости распространения. Основными причинами появления нового вируса могут стать изменение климата, увеличения численности населения, а также путешествия между странами. Однако если люди начнут вакцинироваться через 100 дней после обнаружения патогена, то вероятность пандемии существенно сократится. Об этом заявили исследователи из компании Airfinity Ltd.

"При наихудшем сценарии вирус типа птичьего гриппа, который мутирует для передачи от человека к человеку, может привести в Великобритании к 15 тысячам смертей в день", — сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные учёных.

Кроме того, вакцин против некоторых смертельных инфекций до сих пор не существует. Например, ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика не имеют методов лечения.

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