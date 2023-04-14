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Bloomberg: пандемия нового вируса поразит мир уже в ближайшие 10 лет

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Здоровье

В следующем десятилетии может начаться пандемия, которая будет похожа на коронавирусную инфекцию по скорости распространения. Основными причинами появления нового вируса могут стать изменение климата, увеличения численности населения, а также путешествия между странами. Однако если люди начнут вакцинироваться через 100 дней после обнаружения патогена, то вероятность пандемии существенно сократится. Об этом заявили исследователи из компании Airfinity Ltd.

Bloomberg: пандемия нового вируса поразит мир уже в ближайшие 10 лет

"При наихудшем сценарии вирус типа птичьего гриппа, который мутирует для передачи от человека к человеку, может привести в Великобритании к 15 тысячам смертей в день", — сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные учёных.

Кроме того, вакцин против некоторых смертельных инфекций до сих пор не существует. Например, ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика не имеют методов лечения.

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Глобальные катаклизмы: будет только хуже? Мнение учёного-физика
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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