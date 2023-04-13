Учёные ESCMID: беженцы завезли в Европу опасное заболевание

В европейских странах резко выросла заболеваемость дифтерией. Причина состоит в многочисленных беженцах. Об этом заявили учёные из Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

Исследователи проанализировали вспышки опасной болезни за последний год и выяснили, что скачок произошёл после потока переселенцев на европейский континент.

Дифтерия передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, например, через продукты, предметы личной гигиены или игрушки. Первые симптомы заражения появляются через 2-10 дней после контакта. У человека резко повышается температура, болит горло, отекает шея, миндалины и стенки гортани покрываются налётом. В случае тяжёлого течения заболевания риски летального исхода увеличиваются.

Исследователи ESCMID отметили, что основная причина вспышки дифтерии состоит в том, что мигранты не были привиты. Сейчас европейские страны призывают более тщательно проверять тех, кто ищет убежища.

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