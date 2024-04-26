40-летняя Алсу устроила модное дефиле на фоне Эйфелевой башни

Певица Алсу поделилась кадрами в стильных нарядах на улицах Парижа

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу в своем блоге опубликовала снимки из Парижа, на которых предстала в различных стильных нарядах.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

В своей публикации артистка призналась в любви французской столице. Сейчас она находится в отпуске во Франции.

Поклонники звезды не скрывают, что восхищаются стилем 40-летней исполнительницы, которая всегда выглядит элегантно. Особенное внимание они обращают на то, что звезда для сохранения красоты и молодости не требуются пластические операции и постоянные уколы красоты.

"Самая прекрасная женщина в мире, особенно здорово, что она естественно красива, без утолщенных губ, громоздких искусственных ресниц и силиконовой груди!" — написал один из интернет-пользователей.

Ранее певица Клава Кока поделилась снимками в купальнике из Дубая.