40-летняя Алсу устроила модное дефиле на фоне Эйфелевой башни

Певица Алсу в своем блоге опубликовала снимки из Парижа, на которых предстала в различных стильных нарядах.
В своей публикации артистка призналась в любви французской столице. Сейчас она находится в отпуске во Франции.
Поклонники звезды не скрывают, что восхищаются стилем 40-летней исполнительницы, которая всегда выглядит элегантно. Особенное внимание они обращают на то, что звезда для сохранения красоты и молодости не требуются пластические операции и постоянные уколы красоты.
"Самая прекрасная женщина в мире, особенно здорово, что она естественно красива, без утолщенных губ, громоздких искусственных ресниц и силиконовой груди!" — написал один из интернет-пользователей.
Ранее певица Клава Кока поделилась снимками в купальнике из Дубая.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".