В действиях Ozon обнаружены признаки нарушения закона о конкуренции

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ заявили о том, что действия компании Ozon могут нарушать закон о конкуренции.
Ретейлеру было направлено предупреждение с требованием внести изменения в свою деятельность, а именно, в оферту, а также прекратить практики, которые могут нарушать антимонопольное законодательство.
ФАС подчеркнула, что за прошлый год и в начале текущего было зарегистрировано несколько обращений от граждан и предпринимателей, связанных с деятельностью Ozon.
Жалобы включали в себя информацию о принуждении продавцов к участию в программе "Баллы за скидки", неясных условиях расторжения контрактов и ограничениях в размещении контактной информации.
Кроме того, отмечалось, что потенциальным продавцам отказывали в заключении договоров без объяснения причин.
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