В действиях Ozon обнаружены признаки нарушения закона о конкуренции

ФАС выдала предупреждение Ozon

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ заявили о том, что действия компании Ozon могут нарушать закон о конкуренции.

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Ретейлеру было направлено предупреждение с требованием внести изменения в свою деятельность, а именно, в оферту, а также прекратить практики, которые могут нарушать антимонопольное законодательство.

ФАС подчеркнула, что за прошлый год и в начале текущего было зарегистрировано несколько обращений от граждан и предпринимателей, связанных с деятельностью Ozon.

Жалобы включали в себя информацию о принуждении продавцов к участию в программе "Баллы за скидки", неясных условиях расторжения контрактов и ограничениях в размещении контактной информации.

Кроме того, отмечалось, что потенциальным продавцам отказывали в заключении договоров без объяснения причин.