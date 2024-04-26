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ФАС РФ требует объяснений от авиакомпаний по поводу ценовой политики

Авиакомпании призвали скорректировать цены на билеты

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Туризм

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запрашивает у российских авиакомпаний пояснения относительно их ценовой политики, как сообщается на официальном сайте ведомства.

Авиакомпании призвали скорректировать цены на билеты
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Письма с запросами были отправлены шести авиакомпаний, включая "Уральские авиалинии", NordWind, Smartavia и других. ФАС просит компании предоставить для анализа информацию о своей коммерческой стратегии или иные документы, определяющие принципы ценообразования на 2023 и 2024 годы.

Кроме того, в ФАС призывают авиакомпании скорректировать свою ценовую политику с целью сделать авиаперевозки доступнее для пассажиров. Ведомство предупреждает, что постоянно отслеживает минимальные цены на авиабилеты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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