ФАС РФ требует объяснений от авиакомпаний по поводу ценовой политики

Авиакомпании призвали скорректировать цены на билеты

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запрашивает у российских авиакомпаний пояснения относительно их ценовой политики, как сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Письма с запросами были отправлены шести авиакомпаний, включая "Уральские авиалинии", NordWind, Smartavia и других. ФАС просит компании предоставить для анализа информацию о своей коммерческой стратегии или иные документы, определяющие принципы ценообразования на 2023 и 2024 годы.

Кроме того, в ФАС призывают авиакомпании скорректировать свою ценовую политику с целью сделать авиаперевозки доступнее для пассажиров. Ведомство предупреждает, что постоянно отслеживает минимальные цены на авиабилеты.