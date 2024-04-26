ФАС РФ требует объяснений от авиакомпаний по поводу ценовой политики

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запрашивает у российских авиакомпаний пояснения относительно их ценовой политики, как сообщается на официальном сайте ведомства.
Письма с запросами были отправлены шести авиакомпаний, включая "Уральские авиалинии", NordWind, Smartavia и других. ФАС просит компании предоставить для анализа информацию о своей коммерческой стратегии или иные документы, определяющие принципы ценообразования на 2023 и 2024 годы.
Кроме того, в ФАС призывают авиакомпании скорректировать свою ценовую политику с целью сделать авиаперевозки доступнее для пассажиров. Ведомство предупреждает, что постоянно отслеживает минимальные цены на авиабилеты.
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