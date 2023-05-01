РИАН: Вейхерт заявил о пяти ошибках президента Джо Байдена, которые погрузили США в потерянное десятилетие

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Президентство Джо Байдена может обернуться для США "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок. Такое заявление сделал бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

Он назвал пять ошибок хозяина Белого дома. К первой эксперт отнёс усугубление кризиса нелегальной миграции в США. Байден пытается изменить коренным образом демографическое состояние Штатов для укрепления позиции демократической партии.

Вторая проблема — Вашингтон усиливает зависимость США от иностранных источников энергии за счёт запрета на постройку новых трубопроводов на территории Северной Америки.

Третий пункт — инфляция, которая может навредить стране. По мнению Вейхерта, её рост спровоцировал огромные траты Байдена, например, на политику по борьбе с изменениями климата.

Также Вейхерт отметил большой рост преступности в США, ответственность за который несёт администрация президента.

Самой крупной ошибкой главы государства автор статьи считает провал внешнеполитической программы.

По его Вейхерта, Америка может не пережить ещё один президентский срок Байдена.

"Время не на стороне Америки. Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведёт к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели и наклонности времён Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки", — резюмировал он.

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