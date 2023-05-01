Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ещё один враг автомобиля — жара: проблемы поездки на машине на юг
Рогов заявил, что удар РФ по Павлограду лишил три бригады ВСУ ресурсов для наступления
Mash опубликовал первые кадры с места взрыва на железной дороге в Брянской области
Солистка группы Little Big Софья Таюрская не смогла добиться успеха после переезда в США
Военкор Сладков назвал удары ВС РФ по местам концентрации ВСУ способом сорвать наступление Киева
RV: опубликованы видеокадры взрывов боеприпасов на складах ВС Украины в Павлограде 1 мая
В Брянской области при подрыве ж/д путей сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами
Шурыгин: командование ВС РФ смогло вскрыть этап развёртывания ударных частей ВСУ в Павлограде
Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление будет тяжёлым для несущих потери ВСУ

РИАН: Вейхерт заявил о пяти ошибках президента Джо Байдена, которые погрузили США в потерянное десятилетие

1:39
Мир

Президентство Джо Байдена может обернуться для США "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок. Такое заявление сделал бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

РИАН: Вейхерт заявил о пяти ошибках президента Джо Байдена, которые погрузили США в потерянное десятилетие

Он назвал пять ошибок хозяина Белого дома. К первой эксперт отнёс усугубление кризиса нелегальной миграции в США. Байден пытается изменить коренным образом демографическое состояние Штатов для укрепления позиции демократической партии.

Вторая проблема — Вашингтон усиливает зависимость США от иностранных источников энергии за счёт запрета на постройку новых трубопроводов на территории Северной Америки.

Третий пункт — инфляция, которая может навредить стране. По мнению Вейхерта, её рост спровоцировал огромные траты Байдена, например, на политику по борьбе с изменениями климата.

Также Вейхерт отметил большой рост преступности в США, ответственность за который несёт администрация президента.

Самой крупной ошибкой главы государства автор статьи считает провал внешнеполитической программы.

По его Вейхерта, Америка может не пережить ещё один президентский срок Байдена.

"Время не на стороне Америки. Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведёт к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели и наклонности времён Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки", — резюмировал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Казузы Джо Байдена
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.

РВ: названы детали и последствия "мощнейшего" ночного удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
Турецкие медики назвали популярную специю, которая помогает при всех болезнях
Одна полезная специя помогает при всех болезнях
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Русские одним ударом накрыли семерых британских наёмников в зоне СВО
Врач назвал девять продуктов, которые замедляют старение
Врач назвал девять продуктов, которые замедляют старение
Последние материалы
Mash опубликовал первые кадры с места взрыва на железной дороге в Брянской области
Солистка группы Little Big Софья Таюрская не смогла добиться успеха после переезда в США
Военкор Сладков назвал удары ВС РФ по местам концентрации ВСУ способом сорвать наступление Киева
RV: опубликованы видеокадры взрывов боеприпасов на складах ВС Украины в Павлограде 1 мая
В Брянской области при подрыве ж/д путей сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами
Шурыгин: командование ВС РФ смогло вскрыть этап развёртывания ударных частей ВСУ в Павлограде
Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление будет тяжёлым для несущих потери ВСУ
Рожин назвал последствия удара армии РФ в Павлограде локальным апокалипсисом для ВСУ
МК: певец Юлиан рассказал о предательстве Аллы Пугачёвой Вячеслава Зайцева во время болезни
Российские военные ликвидировали двух снайперов ВСУ под Бахмутом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников