Nature Communications: стали известны страны, которым грозит катастрофа из-за глобального потепления

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Учёные озвучивают тревожные предупреждения о возможных последствиях глобального потепления. Они отмечают, что мир находится на грани катастрофы.

Фото: REX/Shutterstock

Согласно новым исследованиям, таяние ледников в Антарктиде может вызвать огромные природные оползни, которые, в свою очередь, приведут к возникновению разрушительных цунами. В первую очередь под угрозой окажутся Южная Америка, Новая Зеландия и Юго-Восточная Азия.

Подводные оползни стали основной геологической угрозой, способной вызвать цунами. Кроме того, такие оползни могут разрушить важную инфраструктуру, включая подводные кабели. Это может повлечь за собой широкий спектр экономических и социальных последствий. Исследование опубликованное в журнале Nature Communications подчёркивает необходимость срочного и более детального изучения сдвигов, чтобы человечество было готово к последствиям.

Учёные уже установили, что во время предыдущих масштабных оползней в Антарктиде температура на планете была на 3 градуса выше, чем сегодня. Эти результаты подчёркивают серьёзность текущей ситуации.

Глобальное потепление — это долгосрочное повышение средней температуры нашей планеты вследствие человеческой деятельности, особенно из-за выбросов парниковых газов. Это явление имеет серьёзные последствия для человечества и окружающей среды. Вот некоторые из грозящих угроз:

Изменение климата. Это может привести к разрушению инфраструктуры, потере жизней, падению сельскохозяйственных урожаев и угрозе пресной воде.

Это может привести к разрушению инфраструктуры, потере жизней, падению сельскохозяйственных урожаев и угрозе пресной воде. Подъём уровня моря. Это угрожает побережным городам и островным государствам, которые становятся подвержены риску затопления и эрозии берегов.

Это угрожает побережным городам и островным государствам, которые становятся подвержены риску затопления и эрозии берегов. Угроза экосистемам . Изменение климата может нанести серьёзный ущерб экосистемам, включая леса, коралловые рифы и арктические регионы.

. Изменение климата может нанести серьёзный ущерб экосистемам, включая леса, коралловые рифы и арктические регионы. Ухудшение здоровья. Высокие температуры могут привести к проблемам со здоровьем, включая тепловые удары и заболевания дыхательной системы.

Высокие температуры могут привести к проблемам со здоровьем, включая тепловые удары и заболевания дыхательной системы. Угроза продовольственной безопасности. Изменение климата может повлиять на сельское хозяйство и урожайность.

Изменение климата может повлиять на сельское хозяйство и урожайность. Массовая миграция и конфликты. Усиление экологических кризисов, вызванных глобальным потеплением, может привести к массовой миграции людей, беженцам и конфликтам, связанным с доступом к ресурсам, включая воду и пищу.

Глобальное потепление представляет серьёзную угрозу человечеству, экономике, экосистемам и обществу в целом.

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