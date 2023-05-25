Учёные озвучивают тревожные предупреждения о возможных последствиях глобального потепления. Они отмечают, что мир находится на грани катастрофы.
Согласно новым исследованиям, таяние ледников в Антарктиде может вызвать огромные природные оползни, которые, в свою очередь, приведут к возникновению разрушительных цунами. В первую очередь под угрозой окажутся Южная Америка, Новая Зеландия и Юго-Восточная Азия.
Подводные оползни стали основной геологической угрозой, способной вызвать цунами. Кроме того, такие оползни могут разрушить важную инфраструктуру, включая подводные кабели. Это может повлечь за собой широкий спектр экономических и социальных последствий. Исследование опубликованное в журнале Nature Communications подчёркивает необходимость срочного и более детального изучения сдвигов, чтобы человечество было готово к последствиям.
Учёные уже установили, что во время предыдущих масштабных оползней в Антарктиде температура на планете была на 3 градуса выше, чем сегодня. Эти результаты подчёркивают серьёзность текущей ситуации.
Глобальное потепление — это долгосрочное повышение средней температуры нашей планеты вследствие человеческой деятельности, особенно из-за выбросов парниковых газов. Это явление имеет серьёзные последствия для человечества и окружающей среды. Вот некоторые из грозящих угроз:
Глобальное потепление представляет серьёзную угрозу человечеству, экономике, экосистемам и обществу в целом.
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