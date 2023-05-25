Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации
В Амстердаме осыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
Эрдоган: в Турции будут править "американские компании" в случае победы Кылычдароглу на выборах
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Рентгенолог Хаустова рассказала, почему рак молочной железы так коварен
Эксперты назвали восемь стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию
Семья Байдена удивляет: внучка от стриптизёрши и нищий сын
Экс-советник Пентагона Макгрегор: положение Зеленского критическое, Киев на грани коллапса
Марочко: армия РФ может отрезать снабжение ВСУ под Часовым Яром

Nature Communications: стали известны страны, которым грозит катастрофа из-за глобального потепления

2:43
Наука

Учёные озвучивают тревожные предупреждения о возможных последствиях глобального потепления. Они отмечают, что мир находится на грани катастрофы.

Nature Communications: стали известны страны, которым грозит катастрофа из-за глобального потепления
Фото: REX/Shutterstock

Согласно новым исследованиям, таяние ледников в Антарктиде может вызвать огромные природные оползни, которые, в свою очередь, приведут к возникновению разрушительных цунами. В первую очередь под угрозой окажутся Южная Америка, Новая Зеландия и Юго-Восточная Азия.

Подводные оползни стали основной геологической угрозой, способной вызвать цунами. Кроме того, такие оползни могут разрушить важную инфраструктуру, включая подводные кабели. Это может повлечь за собой широкий спектр экономических и социальных последствий. Исследование опубликованное в журнале Nature Communications подчёркивает необходимость срочного и более детального изучения сдвигов, чтобы человечество было готово к последствиям.

Учёные уже установили, что во время предыдущих масштабных оползней в Антарктиде температура на планете была на 3 градуса выше, чем сегодня. Эти результаты подчёркивают серьёзность текущей ситуации.

Глобальное потепление — это долгосрочное повышение средней температуры нашей планеты вследствие человеческой деятельности, особенно из-за выбросов парниковых газов. Это явление имеет серьёзные последствия для человечества и окружающей среды. Вот некоторые из грозящих угроз:

  • Изменение климата. Это может привести к разрушению инфраструктуры, потере жизней, падению сельскохозяйственных урожаев и угрозе пресной воде.
  • Подъём уровня моря. Это угрожает побережным городам и островным государствам, которые становятся подвержены риску затопления и эрозии берегов.
  • Угроза экосистемам. Изменение климата может нанести серьёзный ущерб экосистемам, включая леса, коралловые рифы и арктические регионы.
  • Ухудшение здоровья. Высокие температуры могут привести к проблемам со здоровьем, включая тепловые удары и заболевания дыхательной системы.
  • Угроза продовольственной безопасности. Изменение климата может повлиять на сельское хозяйство и урожайность.
  • Массовая миграция и конфликты. Усиление экологических кризисов, вызванных глобальным потеплением, может привести к массовой миграции людей, беженцам и конфликтам, связанным с доступом к ресурсам, включая воду и пищу.

Глобальное потепление представляет серьёзную угрозу человечеству, экономике, экосистемам и обществу в целом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.

Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Последние материалы
В Амстердаме осыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
Эрдоган: в Турции будут править "американские компании" в случае победы Кылычдароглу на выборах
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Рентгенолог Хаустова рассказала, почему рак молочной железы так коварен
Эксперты назвали восемь стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию
Семья Байдена удивляет: внучка от стриптизёрши и нищий сын
Nature Communications: стали известны страны, которым грозит катастрофа из-за глобального потепления
Экс-советник Пентагона Макгрегор: положение Зеленского критическое, Киев на грани коллапса
Марочко: армия РФ может отрезать снабжение ВСУ под Часовым Яром
Baijiahao: когда Мишустин прилетел в Китай, Вашингтон получил чёткий сигнал о своём бессилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников