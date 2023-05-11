Климатологи: 2023 год может стать самым жарким годом в истории

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Аномальная жара охватила регионы Азии, что вызвало тревогу среди климатологов. Об этом сообщает argumenti.ru.

Фото: pixabay.com

Учёные считают, что 2023 год может стать самым жарким в истории. Во Вьетнаме и Лаосе была зафиксирована температура 43,5 градуса. В связи с опасной комбинацией высокой жары и влажности на Филиппинах власти сократили количество учебных часов в школах.

В Таиланде температура во многих северных и центральных регионах страны превышала 40 градусов в течение прошлой недели, что привело к повышенному спросу на электроэнергию. Тайские предприятия и банки обратились к правительству с просьбой разработать план действий на случай трёхлетней засухи, которую прогнозируют.

Специалисты предупреждают, что засуха может затронуть значительные территории Азии и Австралии, угрожая урожаю кофе, какао и другим сельскохозяйственным культурам, используемым для производства сахара.

Малайзия может столкнуться с 40% снижением количества осадков, что негативно отразится на производстве пальмового масла. Высокие температуры также затронули некоторые районы Китая, Индии и Бангладеш. Юньнань, провинция в Китае, в прошлом месяце пережила самую сильную засуху за последние десятилетия. Индия также остаётся настороже из-за возможных новых волн жары после резкого повышения температуры в апреле.