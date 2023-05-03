Синоптики: всё лето-2023 в России будет аномальная жара

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Синоптики предупредили россиян, что лето-2023 по уровню аномальной жары будет "самым страшным с 1879 года" — в июне, июле и августе жителей России ждет экстремально жаркая погода.

Фото: Карта прогноза на лето-2023 проекта Windy

Как сообщает агентство "Примпресс", лето этого года совершенно точно не будет обычным и типичным теплым сезоном — оно либо войдет в топ-5 самых жарких сезонов за всю историю наблюдений, либо возглавит этот "топ".

Как сообщают метеорологи, летом-2023 года должен закончиться приход холодного воздуха из Тихого океана.

По данным экспертов температура выше 30 градусов в тени установится:

В Москве, в Тульской области, Курске и Белгороде, Краснодарском крае и Крыму (где хотя бы есть море).

На 9-10 градусов повысится температура даже на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

"Бушевавшие в 2022 году в Европе волны жары до +42 в тени тогда в значительной степени миновали Центральную Россию, но в 2023 году — дойдут и тогда "мало не покажется" — отмечает климатолог Михаил Юлкин.

Эксперты проекта "Д-Аналитик" сообщили, что российский бизнес уже ожидает в месяцы аномальной жары начнется "огромного спроса" на:

Покупку и установку кондиционеров, их перезаправку; Покупку вентиляторов теми небогатые россиянами, у которых нет денег на кондиционеры; Покупку прохладительных напитков, воды, пива и кваса; Покупку билетов, туров, а также аренды домой, номеров и апартаментов у морей, рек, озер; Покупку легкой и просторной одежды, и т. д.

При этом медики отмечают, что аномальная жара лета-2023 может вызвать (увы) рост количества смертей, обострения хронических заболеваний и внезапного ухудшения здоровья.

"Нужно работать удаленно, чаще находиться за чертой города у воды, меньше есть, не курить на жаре и не пить алкоголь — зато пить много воды. Также стоит минимизировать физические нагрузки, носить просторную (лучше — белую) одежду, легкие шляпы и кепки, остужаться душем и не ездить в машинах без кондиционера", — сообщили врачи.

Впрочем, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее призвал "хватит страдать из-за того, что <...> выросла температура в таком-то году или за такой-то период".

Он добавил, что на его взгляд "это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре (все более и более вероятного ядерного) взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 м/с и радиацией".

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