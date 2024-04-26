Наталья Фриске в бюстгальтере показала результат пластической операции

Бывшая солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске в своем блоге показала, как выглядит ее грудь после пластической операции. Она опубликовала снимок в бюстгальтере.
При этом сама артистка очень довольна, так как теперь, по ее словам, ей все подходит.
"Спасибо, доктор", — написала Фриске.
Сестра Жанны Фриске отметила, что при помощи пластики вернула себе тот размер груди, который у нее был в 20 лет.
Наталья Фриске не скрывала, что решила сделать себе подарок на день рождения, а потому решилась на пластическую операцию. Она сделала подтяжку груди, абдоминопластику, ушивание диастаза и липофилинг.
Ранее Алсу показала кадры из Парижа.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".