Наталья Фриске в бюстгальтере показала результат пластической операции

Сестра Жанны Фриске сфотографировалась в бюстгальтере после пластики

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске в своем блоге показала, как выглядит ее грудь после пластической операции. Она опубликовала снимок в бюстгальтере.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

При этом сама артистка очень довольна, так как теперь, по ее словам, ей все подходит.

"Спасибо, доктор", — написала Фриске.

Сестра Жанны Фриске отметила, что при помощи пластики вернула себе тот размер груди, который у нее был в 20 лет.

Наталья Фриске не скрывала, что решила сделать себе подарок на день рождения, а потому решилась на пластическую операцию. Она сделала подтяжку груди, абдоминопластику, ушивание диастаза и липофилинг.

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