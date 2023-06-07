Зачем нам Украина? В США и Европе растут пророссийские настроения

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В Европе и США меняется общественное мнение в отношении конфликта на Украине. К власти идут политики, которые перестанут поддерживать киевский режим, а станут работать на население своих стран.

Фото: bykvu.com

К власти в Европе идут пророссийские политики

К Виктору Орбану в Венгрии, который сейчас блокирует новые военные транши Киеву, могут присоединиться единомышленники в Австрии и Словакии, пишет Politico.

Герберт Кикль из австрийской "Партии Свободы" имеет серьезные шансы стать следующим президентом страны, а его партия набрать большинство на выборах в парламент. Политик обещает отказаться от санкций против России, его партия вышла на первое место в опросах с 28% голосов.

В Словакии, подчёркивает газета, пророссийские силы "заручились мощной поддержкой населения", и на предстоящих в сентябре парламентских выборах, скорее всего, выиграет партия экс-премьера Роберта Фицо. Он также обещает перекрыть военные транши Украине.

В Словакии, согласно опросам аналитического центра GLOBSEC процент жителей, считающих виновником конфликта на Украине Москву уменьшился с 51 до 40%. При этом 34% словаков считают, что "в войне виноваты провокации Запада". GLOBSEC отмечает, что в Болгарии настроения подобные, и набирает силу пророссийская партия "Возрождение", пишет FT.

В Германии усиливаются позиции партии "Альтернатива для Германии", которая в последних опросах вырывается на второе место с 16,5 % поддержки, обходя "зелёных" с СДПГ, а в землях бывшей ГДР выходит на первое место. Пошли разговоры о её запрете. Партия также выступает за отмену санкций против РФ.

На Украине очень обрадовались новости, что парламент Швейцарии (не входит в ЕС) одобрил поправки в законодательство, разрешающие реэкспорт швейцарского оружия. Однако не факт, что это воплотится в жизнь. Нужно согласие нижней палаты, которая упорно его не даёт. И даже если будет найден консенсус, то состоится референдум. А так как нижняя палата выражает интересы населения, вряд ли её мнение с ними не коррелирует.

Санкции против РФ вредят населению стран Европы

Изменения настроений в Европе вызваны не столько пророссийскими позициями новой волны политиков, сколько тем, что они заботятся об уровне жизни своего населения, который упал в разы после введения санкций против РФ и удорожания стоимости энергоносителей. А значит — и коммунальных услуг, и всего комплекса жизнеобеспечения.

Так, например, Кикль хочет, чтобы политика, наконец, могла вестись для австрийцев, а не вопреки их интересам.

"Вот что я называю политикой для молчаливого большинства, а не для громкого меньшинства. Важна солидная работа и безоговорочная преданность заботам и нуждам своего населения, а не показуха, инсценировка и интриги", — сказал Кикль.

Европейские политики, которые идут на смену брюссельской элите, надеются на возвращение к власти в США Дональда Трампа после 2024 года. С наличием такого союзника в Белом доме им уже будет гораздо легче вернуть отношения с Россией в приемлемое русло, отказавшись от поддержки киевского режима.

Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на Украину

В США произвел фурор первый независимый анализ обстановки на Украине Такера Карлсона, которое было размещено в "Твиттере". Он объяснил объяснил американцам, что это украинские диверсанты подорвали Каховскую ГЭС, потому что их страна является явным бенефициаром теракта.

Он назвал Зеленского "гонителем христиан" и в очередной раз задался вопросом — куда идут деньги американских налогоплательщиков?

Последствия данного видео, собравшего уже около 50 млн просмотров — долгоиграющие, они сильно повлияют на мысли американцев, усиливая настроения о необходимости урезать финансирование Украины.

Также просматривающие видео люди смогли прочитать безумные комментарии украинцев в адрес Такера, что опровергает образ Украины как "несчастной жертвы", который столь долго и упорно лепили из неё в западных СМИ.

Экономика США, как и в Европе, из-за санкций вползает в рецессию, что не прибавит демократам голосов на предстоящих выборах президента.

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