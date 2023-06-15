Американцы будут жить в "деревне" под Серпуховым. Надо ли это русским?

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Российские власти подтвердили, что под Серпуховом на средства, в том числе, самих американцев, строится для них "деревня". Примут ли таких мигрантов жители региона и РФ?

Фото: pixabay.com

Для американцев под Серпуховым строится "деревня"

Власти Московской области будут рады американцам, если они "принесут умное, важное, полезное", сказал РИА Новости на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Воробьев. Он подтвердил, что "есть письмо от американцев и запрос от Россотрудничества".

"Область растёт", — улыбнулся Воробьёв.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков там же подчеркнул, что под Серпуховом выделят 27 га на строительство "американской деревни" для граждан из недружественных стран, которые хотят жить в России. Он отметил, что некоторые уже переехали в РФ и разместились в районе Ярославля.

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Ранее Business Insaider сообщил, со ссылкой на РИА Новости, что Россия выдвигает идею построить "деревню" для сотен американских и канадских семей, которые хотят убежать от "культурного климата" Северной Америки.

Посёлок предназначен для консервативных семей, которые хотят эмигрировать "по идеологическим соображениям" и около 200 семей проявили интерес к проекту.

По словам адвоката Тимура Беслангурова, многие из этих семей не имеют русских корней, но устали от навязывания "радикальных ценностей" в США и Канаде.

"Сегодня у них 70 гендеров, неизвестно, что будет дальше", — сказал Беслангуров.

Большинство потенциальных мигрантов являются католиками и "сильно верят в предсказание, что Россия останется единственной христианской страной в мире", добавил адвокат и заверил, что американцы внесут денежный вклад в строительство жилья.

Хорошо ли это для россиян?

1. Мы показываем всему миру и себе, что наши ценности привлекательны, что у очень многих людей в США есть интерес и уважение к России. Что американцы любят русскую культуру, знают обстановку и что навязывание им русофобии не работает.

2. Америка скоро превратится в страну эмигрантов свежей волны, которых "котёл не переварит", и её воинственность иссякнет сама по себе.

3. К американцам русские всегда хорошо относились: Эрнест Хемингуэй, Том Сойер, индейцы, Элвис Пресли, небоскрёбы, джинсы, жвачка, виски, блокбастеры — можно и дальше перечислять американские брэнды, на которых выросли советские люди. А сегодняшняя молодёжь всё время спрашивает: " И как тебе такое, Илон Маск?" Кстати, никто бы не протестовал, если бы и Илон переехал жить в Россию. Вот уж кто, действительно, принесёт ей умное, важное и полезное.

4. В РФ уже живут многие американцы. Россия спасла от смерти Эдварда Сноудена, Джеф Монсон стал в РФ депутатом, поселились навсегда в России американские журналисты, фермеры, бизнесмены. Россия спасёт и других достойных людей. Россия — спаситель земной цивилизации, когда США на грани гражданской войны. Кстати, вице-премьер Андрей Белоусов, бывший много лет советником президента Владимира Путина, 13 июня в рамках ПМЭФ заявил, что Россия может стать спасительной "соломинкой" для тех, кто привержен традиционным ценностям Запада, в то время как Запад перешёл к "антитрадиции в рамках постмодернизма".

5. Та же риторика часто используется самим Путиным. Он совсем не считает, что, например, Европа является врагом России, "потому что в Европе тоже есть очень много сторонников христианских ценностей".

6. То есть, РФ строит основы послевоенного мирного сосуществования, чтобы покончить с враждой. Не хотим же мы, чтобы война длилась вечно.

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