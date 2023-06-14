"Sport24": американцы между собой называют русских странным словом "Russkies"

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Россияне оскорбительно называют жителей США словом "пиндос", высмеивая так их образ жизни и патриотизм. Однако у американцев тоже есть свой жаргонный ответ, хотя и не столь неприятный. Об этом пишет издание "Sport.24.ru".

Фото: @blcksmth

Предполагается, что оба слова начали употребляться в американской прессе во время Первой мировой войны. Местные журналисты якобы называли русских солдат, которые сражались с немцами "Russkies".

Говоря о жителях России, американцы часто используют слова "Russkies" или "Russky", если речь об одном конкретном человеке, отметил автор статьи.

Очевидно, что эти слова произошли от слов "русский" и "русские". В США их просто скопировали и адаптировали под своё произношение. Поэтому они звучат странно для россиян — "Расскиз" и "Расски".

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