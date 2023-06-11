"ТурDom": граждане РФ нашли способ легально попасть в США под видом туристов

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кубинский курорт Варадеро пользуется спросом не только у туристов. Его стали использовать как транзитный пункт те, кто собирается покинуть Россию и попасть в США. Об этом пишет "ТурDom".

Фото: pixabay.com

Как рассказал читатель издания, который только что вернулся с Кубы, схема простая. Сначала граждане РФ едут на курорт, затем в Гавану, а оттуда в Мексику. Всё это легально. Далее они переходят американскую границу с "протянутой рукой".

По словам туриста, за две недели через отель, в котором он жил, прошло таких эмигрантов шесть человек.

Комментаторы отметили, что схема на самом деле странная, хотя и любопытная. По их мнению, быстрее и дешевле полететь сразу в Мексику.

Однако редакция издания выяснила, что сейчас нет прямых рейсов из России до мексиканских аэропортов, добираться нужно с пересадкой в Стамбуле или Дубае, что выйдет на 30 тысяч дороже.

"В любом случае попытка таким образом попасть в Штаты очень легко может закончиться депортацией и пятилетним запретом на въезд в Америку", — заключили авторы статьи.

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Как выглядит курорт Варадеро. Сколько стоит отдых на Кубе