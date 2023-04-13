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Сергей Лебедев

Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране

5:08
Культура » Литература » Зарубежная литература

Повестями американского писателя Марка Твена (Семуэл Лэнгхорн Клеменс родился в 1835 году) о Томе Сойере и Гекльберри Финне зачитывались ребятишки как до революции, так и в Советское время. Проказы вашего ровесника, первая любовь, борьба с несправедливостью, вечная тема нравоучения взрослых никого не оставляли равнодушным.

Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране

Сегодня ребятишек почему-то развлекают другими героями. Больше насилия, отсутствие нравственности и безразличие к слабым. А потом все удивляются криминальным сводкам, где нередко фигурируют дети и подростки, которые выступают в роли серийных убийц. Но нравственность, доброта и справедливость должна быть заложена в нас уже с детства и отрочества. Такие уроки в своё время получал Марк Твен.

"Лучше пусть поёт, чем тихо грустит"

С человеческой несправедливостью Марк Твен столкнулся ещё в детстве, когда в США рабство негритянского населения было обычным делом. Твен признавался, что "не подозревал, что в рабстве есть что-то дурное". Действительно, местные газеты не обрушивались на эту несправедливость, а с церковной кафедры проповедники не говорили, что это плохо. И как с чёрным юмором замечал писатель,

"если сами рабы не одобряли рабство, то они благоразумно об этом помалкивали".

Но вот маленький случай, заставил будущего писателя изменить к этому своё отношения, которое будет красной нитью проходить через его детские повести.

Однажды у них в семье появился, купленный негритёнок из другого штата. Его оторвали от родителей, друзей и увезли за тысячи километров. Мальчик был весёлого и кроткого нрава. Простодушный и очень шумный. Он целыми днями смеялся и пел. Будущий Марк Твен, выйдя из себя, заявил однажды маме, что Сэнди уже целый час поёт, и попросил её, чтобы она заткнула ему рот.

Но, как сейчас пишут, мама ему преподала урок толерантности. Со слезами на глазах, она объяснила сытому белому отпрыску:

"Если он поёт, значит, он забылся. И это меня утешает. Но вот если бы он молчал, значит, он тоскует по маме. И он её никогда не увидит. И это грустно. Будь ты постарше, ты бы меня понял, что этот одинокий ребёнок ещё может чему-то радоваться".

"Эти простые слова поразили меня, и я уже никогда не злился, когда Сэнди шумел", — говорил Марк Твен.

А без родных мест, без памяти своего шального детства он никогда бы не стал великим писателем. Тем более, что до литературного признания ему впоследствии пришлось пройти огромную школу жизни. Он был бродячим рабочим, лоцманом, горняком, репортёром. А Том Сойер, по его признанию, — это он сам в детстве. Но так как их воспитывали в христианской морали, он, смеясь, отвечал, что уже в детские годы мы "начинали ценить запретный плод".

"Нерегулярному образу жизни следовал с неуклонной регулярностью"

Надо подчеркнуть, что добрые детские повести появились только через сорок лет после рождения автора, в 1875 году, когда он принёс рукопись издателю журнала "Atlantic Montly". На скромную просьбу автора "прочитать и отметить недостатки", Уильям Хоуэлл воскликнул:

"Это лучшая детская книга, которую я когда-либо читал!"

Позже была опубликован и "Гекльберри Финн". Но вот публичная библиотека в одном американском городе отвергла повесть, заявив, что не допустит её на свои полки из-за "дурного примера для молодёжи". Боже, это самые невинные книги за последние полвека. Но, с руководством не поспоришь.

В год 70-летия писателя на его чествование собрались более 200 известных литературных деятелей. Твен произнёс речь в своём духе:

"Я достиг 70 лет обычным путём. Строго придерживаясь того образа жизни, который убил бы всякого другого на моём месте. Я взял за правило ложиться спать, когда уже не было времени коротать время с другими, вставать, когда уже не было невмоготу. Нерегулярному образу жизни с следовал с неуклонной регулярностью".

И это нормально, если вы вспомните себя в детстве. Ещё в том, ушедшем. Когда вас укладывали спать в 9 часов вечера, проверяли ваш дневник и внимательно следили, как вы повышаете свой вес в пионерлагере или у бабушки в деревне. А вам хотелось на свободу. На речку, в лес, в пампасы и прерии. Сегодня, вися часами в соцсетях и нагуливая жиры на гамбургерах, это сложно понять, пока вас не скрутит в 20 лет гастрит или не посыпятся зубы от обилия пальмового масла в любимых конфетах. Марк Твен, думаю, был бы со мной согласен.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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