Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела

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В США готов законопроект, который позволит всем, кто хочет, юридически оформить "честный" отъём денег, принадлежащих РФ. Но в Канаде давно есть такой закон и нет ни одного случая конфискации.

Фото: ЦБ РФ

Европа теряет больше, если конфискует активы РФ

США предложили G7 план по конфискации $300 млрд российских активов, пишет Financial Times. Газета указывает, что рабочие группы работают в режиме строгой секретности, рассматривая юридические вопросы. Решение будет вынесено к 24 февраля 2024 года.

Рассматриваются различные варианты — от прямой конфискации и траты активов ЦБ РФ до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога по кредитам. Большая часть активов заморожена в Европе, в Бельгии — на сумму 191 млрд евро, во Франции и Германии (вместе ещё около 23 млрд евро), поэтому роль ЕС и каждой страны в отдельности в выработке общей стратегии высока.

И здесь возникает первая проблема: представители Германии, Франции, Италии и Евросоюза подчёркивают необходимость тщательной оценки законности конфискации, "опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России".

Заметим, что Европа боится не только потери доверия к евро в Китае, Индии и т. д., но и аналогичных конфискаций со стороны бывших колоний, которые захотят получить компенсацию за столетия колониального грабежа и геноцида. Германия также опасается ареста активов из-за претензий (Польши, Греции, далее везде) по репарациям по итогам Второй мировой войны.

Воровство трудно юридически оформить

Конфискация активов нарушает международные законы, в частности ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конфискацию денег ЦБ РФ "воровством". С ним согласна китайская газета Sohu, которая указывает, что США и их союзники, испытывая недостаток в собственных средствах для финансирования Украины, фактически начали объединяться в "воровские банды".

Газета предупреждает, что результат будет разрушительным для финансовой системы Запада:

"Если это будет сделано, кто осмелится инвестировать в эти неуправляемые и неэтичные страны в будущем?"

Китайский автор напоминает, что исключение РФ из системы международных расчётов уже привело к поиску "альтернативных систем" при ведении международной торговли. Это, в свою очередь, спровоцировало дедолларизацию, которая "распространилась по всему миру".

США присвоили себе право быть международными законодателями

На сегодняшний день проблема с доступом Запада к российским деньгам заключается в отсутствии механизмов, которые могли бы обеспечить это без вовлечения институтов, где Россия обладает или правом вето (ООН), или значительным политическим влиянием, считает эксперт Института Хадсона Нейт Сибли.

Поэтому, по его словам, нужен новый, подконтрольный США механизм, в который РФ не входит и который не позволит Москве оспорить решение в судах. Это без проблем. Так как законы США имеют экстерриториальный характер, то в конгрессе уже подготовлен "Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (РЕПО)".

Законопроект предусматривает пространство для шантажа: России не отдадут её деньги до тех пор, пока она "не выведет войска с Украины" и не начнёт выплачивать Киеву компенсации.

Эти угрозы не приведут к искомому результату, но, судя по тому, как активно эта повестка муссируется в западных СМИ, 2024 год для США пройдёт в интенсивных поисках вариантов воровства активов РФ.

Практически закон нереализуем, если только не война с РФ

Есть во всей этой истории ещё два нюанса.

1. Закон только разрешит Джозефу Байдену или его сменщику действовать, но это не значит, что они на это пойдут.

2. Практически закон нереализуем. Об этом говорит пример Канады, которая уже приняла закон С-19, разрешающий арест и конфискацию любых замороженных российских активов, в том числе ЦБ РФ. И, по данным канадцев, это внушительная сумма в $20 млрд.

Хотя закон был принят летом, никаких изъятий пока не произошло. Потому что есть масса внутренних законов, которые мешают. Например, Закон о конфиденциальности информации (где, что у кого, не известно). Кроме того, С-19 ещё не одобрен королевой, а в провинциях Канады — вообще свои законы и если активы размещены на этом уровне, то местным властям никто не указ.

Неслучайно Эльвира Набиуллина не ушла с поста председателя ЦБ РФ после начала СВО: она хорошо спрятала российские деньги, которые и сейчас приносят доход.

Предположим, что деньги всё-таки конфискуют, а это возможно в случае войны с РФ, но западные политики знают, что Украина всё равно их разворует. Тем временем своих экономических проблем на Западе выше крыши. Поэтому сворованные активы пойдут не Украине, а на компенсацию ушедшему из РФ западному бизнесу, который уже выставляет счета своим правительствам.

Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что Россия ответит зеркально — конфискацией замороженных денег со счетов С, куда зачисляется компенсация западным кампаниям, продающим или передающим свой бизнес в РФ.

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