Отношения между Россией и Германией перешли на новую стадию напряжённости после объявлениях о планах немецкой прокуратуры конфисковать несколько сотен миллионов евро, принадлежащих РФ.
Взгляд на эту ситуацию российского МИД вызвал негативную реакцию в ФРГ, как сообщает немецкое издание Merkur.
Ранее стало известно о планах генеральной прокуратуры Германии конфисковать 720 миллионов евро российских средств, хранящихся в франкфуртском банке. Якобы за попытку обхода санкций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это дело проявлением клептомании со стороны властей ФРГ, говорится в материале немецкого издания.
В ходе пресс-конференции в Тунисе на прошлой неделе Лавров саркастично прокомментировал действия немецких властей. По мнению главы МИД России, политическое руководство Германии и ранее не было чистым на руку, но теперь дело в явном воровстве.
"Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане — в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле", — заявил министр.
Автор материала с негодованием отмечает, что высказывания Лаврова являются крайне негативными. Кроме того, глава российского МИД обратил внимание, что идеи о присвоении российской собственности исходят прямо из США.
При этом в материале отмечается, что власти Германии действительно ищут способы конфискации российских активов. Хотя, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, осуществить эту задумку достаточно сложно.
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