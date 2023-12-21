Силуанов рассказал об ответе России в случае конфискации её активов

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В случае конфискации суверенных активов Россия ответит симметрично, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

Фото: archive.government.ru

Ранее Financial Times сообщила, что "Большая семёрка" нашла способ изъятия средств ЦБ РФ "в соответствии с международным правом", чтобы передать их Украине.

"Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — заверил Силуанов.

По его словам, возможности у России для такого ответа — широчайшие.

"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран", — пояснил глава Минфина.

Деньги там лежат огромные и доходы от них — соответствующие, заключил он.