В случае конфискации суверенных активов Россия ответит симметрично, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.
Ранее Financial Times сообщила, что "Большая семёрка" нашла способ изъятия средств ЦБ РФ "в соответствии с международным правом", чтобы передать их Украине.
"Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — заверил Силуанов.
По его словам, возможности у России для такого ответа — широчайшие.
"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран", — пояснил глава Минфина.
Деньги там лежат огромные и доходы от них — соответствующие, заключил он.
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