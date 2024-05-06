Китай отправляет робота на неизведанную сторону Луны: начинается новая эра космических открытий

Китай запустил миссию по изучению обратной стороны Луны

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай запустил беспилотный космический аппарат "Чанъэнь-6" для сбора образцов с обратной стороны Луны, начиная первую такую миссию в мире.

Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ракета была запущена с космодрома на острове Хайнань. Аппарат должен приземлиться в бассейне Южного полюса-Эйткена и соберет 2 кг образцов для возврата на Землю. Собранные образцы помогут уточнить данные о лунной вулканической активности и минералах, сообщает SecurityLab.

Миссия стала значимым шагом в космической программе Китая, вызвав вопросы о её быстром развитии. Ученые и дипломаты из разных стран, кроме США, принимают участие в этой миссии. Проект также связан с созданием Международной лунной научной станции в сотрудничестве с Россией.