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Китай отправляет робота на неизведанную сторону Луны: начинается новая эра космических открытий

Китай запустил миссию по изучению обратной стороны Луны

0:48
Наука

Китай запустил беспилотный космический аппарат "Чанъэнь-6" для сбора образцов с обратной стороны Луны, начиная первую такую миссию в мире.

Китай запустил миссию по изучению обратной стороны Луны
Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ракета была запущена с космодрома на острове Хайнань. Аппарат должен приземлиться в бассейне Южного полюса-Эйткена и соберет 2 кг образцов для возврата на Землю. Собранные образцы помогут уточнить данные о лунной вулканической активности и минералах, сообщает SecurityLab.

Миссия стала значимым шагом в космической программе Китая, вызвав вопросы о её быстром развитии. Ученые и дипломаты из разных стран, кроме США, принимают участие в этой миссии. Проект также связан с созданием Международной лунной научной станции в сотрудничестве с Россией.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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