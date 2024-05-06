Лучшие автомобили для путешествий: кроссоверы с холодильником в лидерах среди россиян

Назван лучший автомобиль для путешествий

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне считают идеальным транспортным средством для путешествий кроссовер с интегрированным холодильником, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Делимобиль".

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Большинство опрошенных (23,4%) отдают предпочтение именно такому типу автомобиля. В тройку лидеров также входят внедорожники, набравшие 17% голосов, и универсалы с 16%. Кроме того, среди предпочтительных функций для дальних поездок выделяют экономичный двигатель и комфортную аудиосистему.

Исследование также показало, что для путешествий на автомобиле пользователи каршеринга чаще выбирают арендованные авто, так как личные машины часто ограничивают пространство для пассажиров, потребляют много топлива и имеют небольшой багажник.