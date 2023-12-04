Минфин РФ признал бесполезность переговоров о замороженных активах

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Минфин РФ не ведёт переговоров с государственными органами стран, заблокировавших российские активы, сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Фото: Минфин РФ

"Мы не ведём каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами. Как вы понимаете, это невозможно, и неэффективно в таком формате работать", — объяснил он, выступая на форуме розничных инвесторов.

Указом Владимира Путина судьба большой части замороженных активов РФ отдана на откуп рынку — частично их можно обменять на заблокированные в России средства иностранных инвесторов.

По словам Чебескова, запущенный президентом механизм заработал.

"Мы видим, что такой интерес есть и такой механизм востребован", — пояснил он.

Уже до конца года замминистра ожидает реальных результатов.

"Мы здесь уже становимся в некотором роде внешним наблюдателем и видим — рыночные силы сами начинают работать", — заметил он.

Указ Путина от 8 ноября разрешает выкуп у россиян ценных бумаг иностранцами, в том числе из недружественных стран, за деньги, заблокированные на счетах типа "С" в России. Условия торгов будут устанавливаться специальной правкомиссией, пока разрешённый объём — до 100 тысяч рублей на инвестора.

По словам министра финансов Антона Силуанова, у более 3,5 миллиона российских граждан заблокированы активы на сумму порядка 1,5 триллиона рублей. Предусмотренный решением президента механизм обмена позволит их вызволить из западного плена, причём, как отмечали в Минфине, без вмешательства государства в этот процесс.