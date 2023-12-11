Готов проект решения Еврокомиссии о замороженных российских активах

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План использования доходов от замороженных российских активов готов, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

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По его словам, 12 декабря проект должна утвердить специальная коллегия ЕК, потом он будет принят на саммите Евросоюза 14-15 декабря.

Это решение поменяет европейское налоговое законодательство так, чтобы налог на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России целиком направлялся на нужды Украины.

По оценкам экспертов ЕК, в случае утверждения плана под него подпадут порядка 200 миллиардов евро российских денег, замороженных в странах ЕС. Суммарная прибыль от их реинвестиций по состоянию на ноябрь 2023 года доходит до 3 миллиардов евро.

Ранее Reuters сообщал о серьёзных противоречиях в обсуждении судьбы российских активов, в частности, не был решён вопрос возможного пересечения европейского налогообложения с национальными. Согласование этих положений делает утверждение плана на ближайшем саммите ЕС весьма вероятным.