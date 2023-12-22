Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз

2:24
Экономика

На днях стало известно, что немецкая прокуратура решила изъять российские активы. Речь о 720 миллионах евро Национального расчётного депозитария, размещённых в JP Morgan.

Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

НРД попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года, его активы были заморожены. В день внесения в санкционный список ЕС депозитарий пытался вывести средства, утверждает немецкая пресса. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сочла попытку перевода средств попыткой обойти санкции Евросоюза и теперь просит суд конфисковать их.

Никакого решения на этот счёт ещё не принято. Но очевидно, что в случае успеха затеи германских прокуроров это может создать прецедент, который в дальнейшем будет широко использоваться. Тем более, что на Западе вновь активизировались разговоры об "изъятии" замороженных российских активов.

Авторы материала, размещённого на китайской интернет-платформе Baijiahao полагают, что Германия играет не по правилам и может столкнуться с негативными последствиями.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов подчёркивали, что Россия не собирается бездействовать и примет ответные меры.

В материале подчёркивается, что возможная конфискация российских активов Германией представляет собой серьёзное нарушение международного права. Такие действия не останутся без ответа, который обязательно последует.

Россия может начать с конфискации немецкой собственности на своей территории. Однако это может быть лишь началом. И по всей видимости, канцлеру Олафу Шольцу придётся столкнуться с неожиданным ходом президента России Владимира Путина, говорится в материале.

Авторы материала полагают, что такой ход может быть сделан в Калининграде, стратегически важном регионе. Который может стать местом для проведения военных учений или размещения дополнительного вооружения, считают китайские эксперты.

По их мнению, в Берлине в конечном итоге могут пожалеть о решении "атаковать" российские активы. Общий ущерб для Германии от этих действий может оказаться гораздо выше, чем потенциальная выгода от конфискации российской собственности.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы германия олаф шольц
Новости Все >
Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста
Ученые разработали методику восстановления нервов
Сын Владимира Киселева ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры
Кустурица: Большая часть мира на стороне России
Открытие аэропорта Краснодара отложено как минимум до февраля
Телеведущая Екатерина Андреева назвала напиток для молодости, который она пьет по утрам
Над Подольском сбит БПЛА – Собянин
Кремль опроверг версию WSJ о гибели Пригожина
Шведские ученые нашли лучшую диету для диабетиков
Ужин готовится сам, пока занимаемся своими делами: сочные куриные ножки картошкой в духовке
Популярное
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень

Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).

Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
Эти советы по уходу за спатифиллумом обеспечат ему хороший рост
Бутоны спатифиллума станут огромными, как парус корабля: простые советы по уходу обеспечат хороший рост
В стране — ближайшем союзнике Киева — предрекли крах Украины
Рассада огурцов будет мощной, если перед высадкой ее подкормить этим средством
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине Любовь Степушова Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Полезно и безумно вкусно: праздничный салат "Красная шапочка" запомнится гостям
Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод — саженцы будут крепкими
Салат из печени трески подаём по-новому: порционно в стаканах
Салат из печени трески подаём по-новому: порционно в стаканах
Последние материалы
Ученые разработали методику восстановления нервов
Сын Владимира Киселева ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры
Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Открытие аэропорта Краснодара отложено как минимум до февраля
Телеведущая Екатерина Андреева назвала напиток для молодости, который она пьет по утрам
Над Подольском сбит БПЛА – Собянин
Кремль опроверг версию WSJ о гибели Пригожина
Шведские ученые нашли лучшую диету для диабетиков
Ужин готовится сам, пока занимаемся своими делами: сочные куриные ножки картошкой в духовке
Кинокритик о причинах пересъёмок финальных серий сериалов: нужен другой заход ко второму сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников