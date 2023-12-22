Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях стало известно, что немецкая прокуратура решила изъять российские активы. Речь о 720 миллионах евро Национального расчётного депозитария, размещённых в JP Morgan.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

НРД попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года, его активы были заморожены. В день внесения в санкционный список ЕС депозитарий пытался вывести средства, утверждает немецкая пресса. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сочла попытку перевода средств попыткой обойти санкции Евросоюза и теперь просит суд конфисковать их.

Никакого решения на этот счёт ещё не принято. Но очевидно, что в случае успеха затеи германских прокуроров это может создать прецедент, который в дальнейшем будет широко использоваться. Тем более, что на Западе вновь активизировались разговоры об "изъятии" замороженных российских активов.

Авторы материала, размещённого на китайской интернет-платформе Baijiahao полагают, что Германия играет не по правилам и может столкнуться с негативными последствиями.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов подчёркивали, что Россия не собирается бездействовать и примет ответные меры.

В материале подчёркивается, что возможная конфискация российских активов Германией представляет собой серьёзное нарушение международного права. Такие действия не останутся без ответа, который обязательно последует.

Россия может начать с конфискации немецкой собственности на своей территории. Однако это может быть лишь началом. И по всей видимости, канцлеру Олафу Шольцу придётся столкнуться с неожиданным ходом президента России Владимира Путина, говорится в материале.

Авторы материала полагают, что такой ход может быть сделан в Калининграде, стратегически важном регионе. Который может стать местом для проведения военных учений или размещения дополнительного вооружения, считают китайские эксперты.

По их мнению, в Берлине в конечном итоге могут пожалеть о решении "атаковать" российские активы. Общий ущерб для Германии от этих действий может оказаться гораздо выше, чем потенциальная выгода от конфискации российской собственности.