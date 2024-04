Малярия в Таиланде: как предотвратить заражение и сохранить здоровье в поездке

В свете быстрого распространения малярии в Таиланде, местные эпидемиологи предупреждают туристов о важности защиты от укусов комаров, особенно в горных лесах. По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда (DDC), случаи заражения малярией резко возросли, особенно в провинции Так, где с начала года было зарегистрировано большинство из 2913 случаев.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain