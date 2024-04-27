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Малярия в Таиланде: как предотвратить заражение и сохранить здоровье в поездке

Новую вспышку малярии зафиксировали в Таиланде

1:52
Туризм

В свете быстрого распространения малярии в Таиланде, местные эпидемиологи предупреждают туристов о важности защиты от укусов комаров, особенно в горных лесах. По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда (DDC), случаи заражения малярией резко возросли, особенно в провинции Так, где с начала года было зарегистрировано большинство из 2913 случаев.

Новую вспышку малярии зафиксировали в Таиланде
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain

Другие районы, пострадавшие от малярии, включают Мае Хонг Сон, Канчана Бури, Ранонг и Прачуап Кхири Кхан, причем 60% заболевших — иностранцы. Глава DDC Тонгчай Киратихуттаякорн подтверждает, что резкий рост случаев, особенно в западных приграничных провинциях, привел к тщательному мониторингу и разработке плана борьбы с малярией.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2022 год, в мире было зарегистрировано 249 миллионов случаев малярии, что привело к 608 000 смертям в 85 странах. Представитель департамента Таиланда отмечает, что болотные комары, обитающие в горных лесах, на каучуковых плантациях и у водоемов, являются переносчиками малярии.

Поэтому жителям регионов с повышенным риском и туристам, проводящим ночь в горных лесах, рекомендуется защищаться от укусов комаров, особенно в период с закатом до рассвета. При появлении симптомов, таких как лихорадка, головная боль или озноб, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и контролировать их в течение 10-14 дней.

Принимая эти меры предосторожности, вы можете снизить риск заражения малярией и насладиться безопасным путешествием по Таиланду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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